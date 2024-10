Por: Blu Radio

El presidente de la Cámara volvió a protagonizar un episodio que ha sido blanco de críticas. Durante uno de los eventos de la COP16, Jaime Raúl Salamanca dejó su micrófono abierto y se le escuchó decir la siguiente frase: “Yo dizque venía a Cali a descansar”.

El Congreso se trasladó a Cali en el marco de la COP16 para llevar a cabo sesiones denominadas ‘Congreso a la Calle’, dentro de las cuales estaban programados varios foros con la participación de varios congresistas.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se percató de lo que estaba sucediendo y le cerró el micrófono.

No es la primera vez que Salamanca es foco de críticas. Gran molestia hubo también cuando se consideró la posibilidad de que la Cámara de Representantes no sesionara durante la semana de receso escolar. Incluso, el funcionario salió a dar explicaciones, argumentando que esta propuesta fue tenida en cuenta, pero finalmente terminó negada.

Además, recientemente, protagonizó una discusión que terminó en gritos con el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar, quien subió a la atril durante la plenaria a discutir con Salamanca.

Lo anterior se suma a que representantes como Carolina Arbeláez han señalado que no se les han otorgado las garantías necesarias durante los debates que se han llevado a cabo. “Ha sido totalmente atropellador. Quiero decir que nos sentimos víctimas de violencia política por parte de este señor. Le pedimos respeto y garantías para la oposición” aseguró.

Sin embargo, Salamanca no se ha quedado callado y ha pedido en reiteradas ocasiones respeto: “Yo les pido que no se vuelva deporte acusar al presidente de todo lo malo que pasa, les recuerdo que mi apellido es Salamanca, no Petro”.

