Si bien en el cierre de septiembre y en el inicio de octubre se lograron algunos avances en la reforma laboral, aún faltan varios artículos por debatir, razón por la que se tenía presupuestado este debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, a las 9:30 a. m., hora para la que estaban citados los parlamentarios, no hubo quorum, razón por la que no hubo debate en las primeras horas del día.

Esta, una jugada que han usado los políticos en Colombia desde hace años, indigna porque más allá de que no quieran permitir que los proyectos del Gobierno avancen, es un hecho criticable con el que muchos de estos funcionarios se hicieron elegir.

Lo que ha llamado más la atención en esta nueva inasistencia es que a falta de representantes, sí hubo parranda vallenata, pero de un par de personas que estaban disfrazadas de payasos. De hecho, algunos asistentes hasta se pusieron a bailar con ellos, como se ve en este video:

#MinutoAMinuto | A falta de congresistas, un grupo musical llegó a la Plenaria de la Cámara para amenizar el ambiente con el tema ‘Así fue mi querer’ de los Hermanos Zuleta. La sesión, en la que se debe discutir la reforma laboral, estaba citada para las 9:30 a.m., pero aún no… pic.twitter.com/3AU7lbXATn — La FM (@lafm) October 7, 2024

Por qué hubo parranda vallenata de payasos en la Cámara de Representantes

Fue Olga Lucia Velasquez Nieto, representante a la Cámara por la Alianza Verde, la que dio introducción a este grupo vallenato en el marco del Día Internacional de la Salud Mental.

Además de la parranda vallenata, en la Cámara de Representantes hubo otras actividades enfocadas en ese sentido.

“Nosotros, desde el Congreso de la República, tenemos una enorme responsabilidad. Nosotros también aportamos a la cultura del país con nuestros comportamientos y si lo que hacemos es sembrar desilusión, que nada nos gusta, todo está mal, no hay posibilidades, no hay salidas, pues lo que estamos generando es una cultura de desesperanza y eso no es positivo para una sociedad (…)”, dijo Velásquez en su intervención.

