No hubo sorpresas. Con el espaldarazo de 13 de sus 18 magistrados, la Corte Suprema de Justicia escogió este lunes al exsenador Germán Varón Cotrino como su nominado en la carrera por la Procuraduría General de la Nación. En el partidor figura ahora codo a codo con el exministro Luis Felipe Henao –quien fue postulado semanas atrás por el Consejo de Estado–.

El balón queda ahora en cancha de la Casa de Nariño, pues el último candidato para cerrar la terna debe ser anunciado por el presidente Gustavo Petro, quien esta misma semana podría tomar decisiones. De esa triada, que será sometida a votación en el Senado, será elegido el próximo jefe del Ministerio Público.

Tanto Varón como Henao sonaban como favoritos tan pronto fueron aceptados en los listados de ambas cortes y, dada su cercanía política e ideológica con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, son señalados desde tiempo atrás como fichas del mandamás de Cambio Radical. Incluso, en su momento, el presidente cuestionó la “imparcialidad de la justicia” ante sus eventuales nombramientos.

Lo cierto es que, en diálogo con El Colombiano, Vargas Lleras ratificó que no tenía ninguna injerencia en el proceso y negó tener candidato. “Yo no estoy jugando ni he tenido contacto con ningún magistrado. Son las Cortes las que los han escogido sin yo haber intervenido en absoluto”.

Eso sí, tanto con Varón como Henao el exvicepresidente reconoció cercanías. “Mal haría de renegar de ellos”, admitió. Por un lado, dijo que de Henao solo tenía “gratitud y palabras de elogio”. Por otro, manifestó que conocía a Varón desde la época universitaria y que había sido su fórmula en el Congreso. “Ambos tienen sus propios méritos, una larga y exitosa carrera que los amerita tanto para ser ternados como eventualmente para ser elegidos”, dijo.

Si bien el exsenador se midió a otros pesos pesados que sonaban como favoritos para lograr el aval de la Corte, finalmente las mayorías se decantaron por él. Según fuentes en la alta corte, la jurista Mónica Cifuentes –una de las que sonó con mayor fuerza–, obtuvo tres votos, y hubo otros dos votos en blanco.

Ello indica que juristas como el secretario del Senado, Gregorio Eljach, y el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora, no lograron convencer a ningún magistrado.

Varón Cotrino, de 60 años, es un abogado con especialización en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Ya tuvo una experiencia dentro del Ministerio Público, pues en 1998 fue elegido personero de Bogotá. Luego, dio el salto a la arena política, primero como fórmula a la Cámara del entonces senador Germán Vargas Lleras, y luego en reemplazo de su curul en la cámara alta.

Al parecer, desde semanas atrás Germán Varón Cotrino logró persuadir a varios de los magistrados y llegaba a la votación de este lunes con al menos 12 apoyos.

En su determinación, la Corte destacó que el excongresista fue secretario General de Corabastos, secretario General de la Personería de Bogotá, personero auxiliar y luego personero de Bogotá.

Conocida la decisión a su favor, el nominado por la Corte Suprema de Justicia se declaró complacido y reconoció que asumía una enorme responsabilidad.

En ese sentido, admitió que, por su pasado legislativo, conoce a varios de los congresistas que tendrán la última palabra, lo que lo hace hasta ahora el contendor más fuerte en la puja.

“Inicia una nueva campaña frente al Senado de la República. Obviamente tengo cercanía con muchos de los miembros de los diferentes partidos y empezaré a tratar de convocarlos para hacerles un planteamiento sobre lo que debe ser una Procuraduría institucional y que enmarca su actividad en el cumplimiento de la Constitución y la ley”, manifestó a la emisora Blu Radio.

Varón señaló que no será necesario hacer reestructuraciones administrativas ni aumentar presupuesto para hacer eficaz la labor del Ministerio Público.

En su lugar, instó a optimizar el papel del ente. “No estoy en la idea de eliminar la Procuraduría ni acabar con ella”, insistiendo en que hay que revisar, a la luz de fallos del Consejo de Estado, si el ente mantiene su competencia de sancionar o no a funcionarios elegidos por voto popular.

Así las cosas, bastaría que esta semana el presidente revele el nombre de su ungido para determinar quién reemplazará a Margarita Cabello en la Procuraduría, un fortín burocrático de 4.000 funcionarios con un presupuesto de $1,3 billones. El Senado podría adoptar decisiones a fin de mes. “Hoy inicio mi trabajo ante los senadores”, manifestó Varón Cotrino.

Jorge Fernando Perdomo

Exvicefiscal y exfiscal General

Fue exvicefiscal de la mano del entonces fiscal Eduardo Montealegre. Previamente, fue viceministro de Política Criminal en el Ministerio de Justicia. Participó en asesorías jurídicas para darle piso a la paz total de Petro.

Héctor Alfonso Carvajal

Abogado de Petro ante el CNE

Sonó también para ser fiscal y salto a la palestra pública por ser el artífice de reunir en tres ocasiones al expresidente Álvaro Uribe con Petro. Además, defiende al jefe de Estado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Alejandro Meza Cardales

Exmagistrado

Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exmagistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar. Busca también acercamientos con algunos allegados al primer mandatario.

