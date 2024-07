Germán Vargas Lleras hizo su exposición en entrevista con la revista Semana, en la que aclaró su polémica decisión de apoyar una constituyente, idea leída por críticos como una forma de darle aire a Gustavo Petro.

(Vea también: Presidente Petro insiste en 9 puntos para una constituyente, pero le pueden caber más…)

El tema se agitó la semana que termina, luego de la designación del exministro Juan Fernando Cristo como titular de la cartera del Interior, pues además de tramitar las reformas en el Congreso, tiene la tarea explícita de mover la iniciativa de una constituyente, idea a la que se había mostrado contrario en repetidas oportunidades.

“El día en que (Petro) capture a la Corte Constitucional, que será en 2025, expedirá su decreto con la seguridad de que la Corte lo avala”, aseveró.

Y arguemntó: “Me refiero al decreto de emergencia, que es a lo que hay que cerrarle el paso. Expedir ese decreto, convocado en la forma en la que lo prevé Petro, es igual a lo que hizo Maduro, no con un voto universal para que los colombianos decidan, sino dándoles cupos a los campesinos, a los sindicalistas y a determinados sectores. Fue lo que le permitió a Maduro lograr la elección de 367 constituyentes para reformar la Constitución y hacerla a su medida”, dijo Vargas Lleras a Semana.

De acuerdo con su análisis, el próximo año serán reemplazados 4 magistrados de la Corte Constitucional, cuyos candidatos serán elegidos por el Congreso de ternas enviadas por Petro, que es de esperar serán afines a él.

Según él, hoy en la Corte hay 3 magistrados favorables al Gobierno: Vladimir Fernández, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés, lo que supuestamente explica que hayan lanzado un salvavidas al Plan de Desarrollo, modulado la declaratoria de inconstitucionalidad del Ministerio de la Igualdad, y otras providencias en materia tributaria.

Para Vargas Lleras, el reemplazo de los 4 magistrados salientes será la oportunidad del Gobierno de tener mayorías en la Corte, lo que significará una que avalará la convocatoria de la constituyente por decreto de emergencia, y no siguiendo lo dictado por el artículo 376 de la Constitución.

“No quiero imaginar qué pasará cuando Cristina Pardo salga y se deba reemplazar con un magistrado que surja de la terna que deberá enviar Petro al Congreso. Cualquier cosa es posible. El ‘decretazo’ seguramente será avalado”, apuntó.

¿Entonces cómo contrarrestar la supuesta estrategia de Petro para sacar adelante su constituyente vía decreto?

“¿Por qué no resolvemos esto de una vez por todas? Convocando ya, mediante un acuerdo político, la constituyente que prevé la Constitución. No nos podemos quedar esperando a que el Gobierno capture las mayorías en la Corte Constitucional, donde ya tiene 3 votos: el de Vladimir Fernández, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés. Pronto tendrá un cuarto. Cuando Petro tenga la oportunidad de postular el reemplazo de Cristina Pardo, el año entrante, me temo, tendrá las mayorías de la Corte Constitucional. Ese será el momento del ‘decretazo’ de la constituyente, muy parecido al de Maduro en 2017. Por eso es conveniente anticiparnos. Esperarnos será la perdición”, manifestó Vargas Lleras.

