Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Las grabaciones reveladas por Revista Semana entre la excongresista Aida Merlano y el embajador ante la FAO Armando Benedetti, en la cual se desvelan detalles hasta ahora ocultos sobre un presunto acuerdo secreto entre la campaña presidencial de Gustavo Petro y Merlano, con la intermediación de Nicolás Maduro y su régimen, siguen dando de qué hablar y movilizándose en redes sociales.

Estos audios desvelan la crisis en la que se encuentra Merlano ante su posible extradición a Colombia desde Venezuela, donde permaneció durante tres años tras su fuga aprovechando una cita odontológica. En estas conversaciones, Merlano dirige sus amenazas directamente a Petro, advirtiendo que revelará información comprometedora.

En un aparte de la conversación, Aida Merlano habla con Benedetti, en donde ella le hace advertencias y él la interrumpe mencionando la palabra “coya”, mientras se refiere a Laura (Sarabia).

(Vea también: Corte Suprema definió si Armando Benedetti irá a la cárcel por presunto caso de corrupción)

“Bueno, a mi presidente colombiano, dile”, dice Merlano. Benedetti inmediatamente la interrumpe y le contesta: “Para bolas, que hasta donde yo sé, para, para, hasta dónde yo sé, el man no sabe un cul…, es la coya esta de Laura… que le fascina tirárselas de inteligente”.

Sin embargo, Merlano no le presta atención al término con el que se refiere Benedetti a Laura, sino que sigue la conversación.

“A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar, le dijo Merlano a Benedetti.

Sin embargo, en redes sociales la conversación viral se centró en el término con el que Benedetti se refiere a Laura, que se cree que hace referencia a Laura Sarabia, quien hasta el 2 de junio de 2023 se desempeñó como jefe de Despacho de la Presidencia de la República y es considerada la mano derecha del presidente Gustavo Petro.

Coya, en el lenguaje coloquial de la costa, de donde son originarios tanto Benedetti como Merlano, hace referencia a una “put…” o “mujer bandida que se acuesta con todo el mundo”.

Por el contexto de la conversación, se cree que Benedetti todo el tiempo menciona a Laura Sarabia, la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), pues incluso el embajador ante la FAO recuerda que “trabajó conmigo, pero ahora se cree la verga”.

Luego de esa parte de la conversación, Benedetti se contradice frente a lo que había dicho minutos antes de que Petro no sabía nada de la posible extradición de Merlano y su advertencia de revelar “toda la verdad”, por lo que trata de tranquilizarla y le dice que el jefe de Estado ya está enterado de la situación.

Lee También

“Ya se lo dije, de verdad que yo no te he querido contar muchas cosas, primero, porque no te quiero poner nerviosa; segundo, porque estoy seguro, y tercero, porque (…) ¿OK?, déjame a mí tranquilo, que si yo veo que me sobrepasa la vaina, te aviso, ¿OK?”, dijo Benedetti.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni el presidente Gustavo Petro, ni Laura Sarabia y mucho menos Armando Benedetti se han pronunciado sobre la conversación revelada por Revista Semana.

Le puede interesar: Pullas a Sarabia y detalles de vuelos privados: las revelaciones del chat entre Petro y Benedetti que se filtró

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.