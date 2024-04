Un nuevo escándalo se avecina en Colombia por cuenta de los audios que reveló el medio citado este sábado, 27 de abril, los cuales involucran a la excongresista Aída Merlano, al embajador Armando Benedetti y al Gobierno de Gustavo Petro.

La conversación es entre Merlano y Benedetti, en lo que se cree días antes de la deportación de la abogada a Colombia desde Venezuela, que ocurrió el 10 de marzo de 2023.

(Vea también: Vicky Dávila le bajó bandera (del M-19) a Petro; le recriminó “arrogancia que da el poder”)

Allí, se evidencia una seria advertencia de Merlano al Gobierno sobre una “sorpresiva extradición a Colombia”, amenazando con contar todo lo que sabe si llegan a “hacer cosas a sus espaldas”.

Merlano: “Bueno, a mi presidente colombiano [Gustavo Petro], dile”.

Benedetti: “Para bolas, hasta dónde yo sé, el man no sabe un culo, es la coya de Laura [Sarabia] que le fascina tirárselas de inteligente”.

Merlano: “A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”.

Benedetti: “Ya se lo dije…”

Merlano: “Que sea el pueblo entero, porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado…”

Benedetti: “Ya se lo dije, de verdad yo no he querido contar muchas cosas, porque no te quiero poner nerviosa, porque estoy seguro… Déjame tranquilo que si yo veo que me sobrepasa la vaina, te aviso”.

Merlano: “Le saco la artillería y le sumo los votos que le restarían para que pierdan”.

Benedetti: “No amenaces, no amenaces a nadie más”.

Lee También

En la conversación que reveló Semana, Aída Merlano le recalca a Armando Benedetti que no tiene miedo en contar todo lo que sabe, involucrando, en lo que se cree, la campaña electoral de Petro.

Ante ello, el hoy embajador de Colombia ante la FAO, le aseguró que el presidente de la República ya está al tanto de la situación.

“¿Y tú crees que yo le voy a decir esa mondá?… Ya se lo dije hoy”, se escucha en la grabación.

Escuche acá la grabación revelada por Semana:

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.