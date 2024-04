A través de su cuenta en X, Armando Benedetti reaccionó a las audios que filtró Revista Semana sobre un diálogo con Aída Merlano, previo a que fuera deportada a Colombia desde Venezuela.

En las grabaciones se evidencia que la excongresista, en tono amenazante, advirtió al entonces embajador de Colombia ante Venezuela de “contar todo lo que sabe” si el Gobierno Petro la extraditaba y hacía cosas a sus espaldas.

Ante ello, Benedetti, con un explosivo mensaje, afirmó que el Gobierno Nacional nunca hizo un pacto con la exfuncionaria y que si bien él aceptó en dicha grabación que habló con Petro sobre su caso, fue para “seguirle la corriente a Merlano”.

“Es importante aclarar que todas las conversaciones fueron tan absurdas, que nunca hablé con el presidente Petro sobre ella y su tema, ni en privado, ni por teléfono, ni por ningún medio. Siempre actué siguiéndole la corriente para no entrar en confrontación con ella y de todo esto hay testigos. Con la señora Merlano no se hizo ningún pacto a cambio de nada, ni durante la campaña, ni posteriormente”, escribió.

Según Benedetti, los audios filtrados fueron “manipulados” y “editados”, pues asegura que los trazos son de diferentes momentos en un lapso de 6 meses. Manifestó que en el momento de la conversación con Merlano había testigos diplomáticos.

“Al momento de los hechos, yo me desempeñaba como embajador en Venezuela y como testigos de la conversación con ella y la manera como todo sucedió se encuentran funcionarios de la Embajada, quienes asistieron por petición mía, temiendo que sucediera una emboscada, y quienes pueden confirmar la mala fe de sus intenciones“, agregó.

Incluso, el embajador ante la FAO indicó que a la conversación publicada por Semana le hace falta un pedazo en el que él contrarresta la amenaza de Merlano contra el Gobierno.

“Armando Benedetti: ‘Todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira (no trabajaste con nosotros, no nos diste ningún aporte, no conseguiste ningún voto, y además tú y tu gente no votaron por nosotros)… Aida Merlano: ‘A mí no importa y ya verás cuando la opinión pública oiga esto'””, precisó.

– Armando Benedetti: “Todo eso que tú estás diciendo sabes que es mentira (no trabajaste con nosotros, no nos diste ningún aporte, no conseguiste ningún voto, y además tu y tu gente no votaron por nosotros). – Aida Merlano: “A mí no importa y ya verás cuando la opinión pública… — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 27, 2024

Audio de Armando Benedetti y Aída Merlano revelado por Semana

Merlano: “Bueno, a mi presidente colombiano [Gustavo Petro], dile”.

Benedetti: “Para bolas, hasta dónde yo sé, el man no sabe un culo, es la coya de Laura [Sarabia] que le fascina tirárselas de inteligente”.

Merlano: “A mí me extraditan de una manera sorpresiva, si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar”.

Benedetti: “Ya se lo dije…”

Merlano: “Que sea el pueblo entero, porque a mí no me interesa lo que diga un magistrado…”

Benedetti: “Ya se lo dije, de verdad yo no he querido contar muchas cosas, porque no te quiero poner nerviosa, porque estoy seguro… Déjame tranquilo que si yo veo que me sobrepasa la vaina, te aviso”.

Merlano: “Le saco la artillería y le sumo los votos que le restarían para que pierdan”.

Benedetti: “No amenaces, no amenaces a nadie más”.

Escuche acá la grabación completa:

