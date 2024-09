El panorama político del país ya se ha empezado a calentar con miras a las elecciones del 2026, año en el que será crucial para el futuro de Colombia con una contienda electoral que será desafiante, pues el centro y la derecha buscarán derrocar a la izquierda, que también destapará sus cartas para seguir en el poder.

Quiénes serían las mujeres candidatas para 2026

En ese sentido, ya se han empezado a bajarar nombres en el sonajero y uno de ellos es el de Vicky Dávila, actual directora de la revista Semana y quien ha sido una de las grandes opositoras al Gobierno de Gustavo Petro, con quien se han dado duros enfrentamientos. Los otros que suenan son los de Paloma Valencia, Maria Fernanda Cabal y Claudia López.

Qué pasó entre Vicky Dávila y Margarita Rosa de Francisco

Precisamente, la periodista hace poco tuvo un duro enfrentamiento en redes sociales con la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien ha apoyado abiertamente a Gustavo Petro desde la pasada candidatura. Primero fue la artista la que cuestionó fuertamente las posibles aspirantes mujeres para los próximos comicios.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces [no puedo evitar sentir familiaridad con ellas], pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada. Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador. Sería grandioso elegir una mujer presidente, pero no una que continúe el modelo patriarcal de emplazamiento de poderes”, indicó Margarita.

De inmediato, Vicky no se dejó echar tierra y le respondió cuestionándola principalmente por sus preferencias políticas: “Margarita, yo tampoco puedo evitar sentir familiaridad contigo. Te veía de niña en la televisión, una actriz excepcional. No entiendo por qué te gustan los ladrones, los corruptos, los ineptos, y los politiqueros. De eso está lleno el Gobierno Petro, que apoyas. También te gusta hablar mucho de Colombia y vivir en Miami… ah, y lo del puesto de tu hermana en el consulado, causa perturbación”.

