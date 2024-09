A dos años de que inicien las próximas elecciones presidenciales de 2026 en Colombia han salido a la luz varios candidatos que pretenden llegar a la casa de Nariño y suceder el puesto del presidente Gustavo Petro, a quien, la gran mayoría de opcionados para las elecciones, han tomado como objeto de críticas para ganar votantes en sus prematuras campañas.

Personajes como Claudia López, María Fernanda Cabal o Miguel Uribe se han pronunciado a través de sus redes sociales y han iniciado lo que, muchos consideran, el inicio de una campaña para suceder a Petro. Cabal, por ejemplo, ya hizo oficial su intención de llegar a la casa de Nariño a través de X.

Sin embargo, en una parte del debate hay otra candidata que se está haciendo favorita y llama, cada vez más, la atención del Centro Democrático, partido que está buscando un perfil fuerte que pueda representar al partido y recuperar los votos de esta facción de la derecha colombiana.

Frente al tema, la periodista María Jimena Duzán publicó una reciente columna en la Revista Cambio, en la que aseguró que esta posible candidatura tendría en problemas a varios integrantes del Centro Democrático, quienes aseguran que, en caso de que el partido tome la decisión de respaldarla, optarán por salirse.

“Si Uribe termina escogiéndola como su candidata, me salgo del Centro Democrático y me voy por firmas”, le contó a la periodista un precandidato que pidió que no revelaran su nombre.