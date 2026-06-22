La identidad de la mujer hallada sin vida dentro de una maleta en un exclusivo edificio del barrio El Chicó, en el norte de Bogotá, fue establecida por las autoridades. De acuerdo con El Tiempo, la víctima fue identificada como Natalia Villalba, una joven oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo apareció en uno de los apartamentos del edificio Morph durante la mañana de este 22 de junio.

Sigue a PULZO en Discover

El hallazgo ocurrió luego de que personal de aseo ingresara al inmueble y encontrara una escena que de inmediato encendió las alarmas. Los trabajadores notificaron a las autoridades, que acudieron al lugar para adelantar la inspección y comenzar la recopilación de pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

Natalia Villalba: qué se sabe del hallazgo de su cuerpo en edificio de El Chicó

Natalia Villalba fue encontrada con signos de violencia en un apartamento ubicado en el séptimo piso del edificio. Las primeras indagaciones apuntan a que la joven había ingresado al lugar acompañada por un hombre, por lo que los investigadores centran parte de sus esfuerzos en establecer el papel que tuvo esa persona en los hechos.

Lee También

El medio citado tuvo acceso al informe preliminar elaborado por las autoridades, documento en el que se indica que la mujer estuvo en compañía de un ciudadano oriundo de Londres. Según los datos recopilados por los investigadores y conocidos, dicho extranjero habría ingresado a Colombia entre el 16 y el 18 de junio.

Otro de los elementos que hacen parte de la investigación, es que Natalia Villalba figuraría como la persona que arrendó el apartamento a través de una plataforma de hospedaje temporal. Ese dato es considerado relevante para reconstruir los movimientos previos al crimen y determinar quiénes tuvieron acceso al inmueble.

Fuentes cercanas al caso indicaron que intentan ubicar al ciudadano extranjero mencionado en el expediente. Por ahora, esa persona será vinculada al proceso en calidad de indiciado, debido a que habría sido la última con la que se vio a la joven antes de que su cuerpo fuera encontrado.

Finalmente, hicieron claridad sobre versiones que circulan en redes sociales y algunos medios, asegurando que una fotografía difundida en internet no correspondería a Natalia Villalba.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)