Por: El Colombiano

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Después de una noche de fiesta, el estadounidense Jean Roody Dagobert llegó al apartamento que había alquilado mediante una aplicación con cuatro mujeres que conoció esa misma noche en el Parque Lleras. Sin embargo, este extranjero fue asesinado, al parecer, por estas mujeres, quienes le robaron sus pertenencias.

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El crimen ocurrió en la madrugada del pasado lunes en la carrera 76A con la calle 48C, en una casa del barrio Estadio, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), en el occidente de Medellín. Este hombre de 36 años había alquilado esta propiedad en compañía de un hermano y otros dos amigos.

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A la misma llegó en las primeras horas de este lunes en compañía de las cuatro mujeres que había conocido en el Parque Lleras, en la comuna 14 (El Poblado), suroriente de Medellín, con el fin de continuar con la celebración.

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Una de las personas que estaba ocupando este apartamento vio que Jean Roody se había quedado dormido con una de estas mujeres en su habitación, lo cual en un principio no les pareció extraño. Sin embargo, los comportamientos de las otras mujeres sí generaron sospechas en esta persona.

Por esta razón decidió volver a entrar en horas de la madrugada y se encontró con que este norteamericano no tenía en su poder una cadena de oro que llevaba todo el tiempo, por lo que alertó a las otras personas que estaban en este apartamento para impedir que las mujeres pudieran escapar.

Al darse cuenta que fueron sorprendidas cometiendo este hurto, dos de las mujeres salieron por la puerta y otras dos saltaron por el balcón del segundo piso de esta propiedad para emprender la huida, pero una de ellas fue alcanzada por estos norteamericanos.

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Cuando revisaron lo que llevaba esta mujer dentro de un bolso, se encontraron con que había varias joyas de oro, entre ellas la cadena que lucía constantemente Jean Roody. Cuando las autoridades hicieron presencia, la pusieron a disposición, pero no fue capturada debido a que la detención no ocurrió en flagrancia.

Acto seguido, en el momento en que estos extranjeros llegaron a la habitación de Jean Roody para ver cómo se encontraba, se dieron cuenta de que había sido asesinado. Hasta el momento se investiga si la muerte se produjo por asfixia mecánica o mediante el suministro de escopolamina.

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