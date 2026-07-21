En medio de escándalos políticos a nivel nacional, se reveló que en Bogotá no pasa nada con los comparendos: 96 de cada 100 quedan sin sanción. Así lo denunció la Bancada del Partido Político MIRA en el Concejo de Bogotá el concejal Samir Bedoya Piraquive y el Concejal Fabian Puentes.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre 2022 y abril de 2026 las autoridades distritales impusieron 1.918.710 comparendos de convivencia, de los cuales sólo 68.632 —el 3,5%— derivaron en una multa efectiva. El 96,5% restante permanece represado en las Inspecciones de Policía sin una decisión definitiva.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), el comparendo no es la sanción: es la orden que entrega el personal uniformado de la Policía para que el presunto infractor comparezca ante la autoridad de policía o cumpla una medida correctiva. La multa solo existe cuando un inspector de policía adelanta el proceso y la impone en firme, y es precisamente ese paso el que no está ocurriendo en Bogotá.

Según el análisis de los concejales, la eficacia sancionatoria varía drásticamente entre localidades: mientras Suba registra el 0,07 %, Kennedy el 0,21% y Bosa el 0,10%, la localidad de Antonio Nariño alcanza el 16,76% —muy por encima del resto de la ciudad— con los mismos recursos y el mismo marco legal. La propia Secretaría de Gobierno reconoció en su respuesta que no cuenta con lineamientos generales para orientar a los inspectores, por lo que no hay explicación institucional documentada para esa diferencia.

“La diferencia no está en los medios. Está en cómo se gestionan”, dijo Bedoya.

$ 646.599 millones que el Distrito nunca buscó cobrar. El potencial de recaudo estimado entre 2022 y abril de 2026, si el sistema hubiera operado a plena eficacia, era de $ 670.489 millones. Lo efectivamente cobrado por el Distrito fue de $23.890 millones: por cada peso recaudado en multas de convivencia, el sistema dejó sin cobrar otros veintisiete.

“No venimos a especular. Cada cifra que presentamos está tomada de la propia respuesta escrita del Distrito”, señaló el concejal Fabián Puentes Sierra. Agregó “El problema no es el volumen de comparendos: es que el Distrito no los cierra, no los cobra y no responde por ello”.

En ese sentido, la Bancada del Partido Político Mira solicitó revelar el estado legal detallado de los casi 1,8 millones de expedientes represados en las Inspecciones de Policía, así como estructurar un plan de descongestión con metas trimestrales verificables, tomando como referencia el modelo de gestión de Antonio Nariño.

La bancada reiteró que el comparendo, bien aplicado, es un instrumento razonable para la convivencia, y que su exigencia es que el Distrito lo convierta en consecuencias reales para quien incumple la norma.

* Pulzo.com se escribe con Z