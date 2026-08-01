Por: Portal Bogotá

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El sendero de Monserrate en Bogotá, uno de los trayectos más emblemáticos de la capital, acogerá nuevamente a visitantes este domingo 2 de agosto de 2026, en el marco de la programación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Este espacio, que combina deporte y fe, es punto de encuentro para turistas, deportistas y feligreses que ascienden por los Cerros Orientales con el propósito de llegar a la Basílica del Señor Caído, ubicada en la cima del cerro. Según información del IDRD y la Alcaldía de Bogotá, el trayecto inicia en la carrera Segunda Este #21-48, Paseo Bolívar, y permite disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

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El recorrido se ha consolidado como parte importante de la cultura capitalina. En cada ascenso, los caminantes atraviesan varias estaciones hasta llegar a la basílica. En el interior del santuario, se exhiben imágenes consideradas de gran devoción: el Señor Caído —representado como el “Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz”, esculpido por Pedro de Lugo Albarracín— y una réplica de la Virgen de Montserrat, similar a la que se venera en Barcelona, España. Además, se mantiene viva la costumbre de los “siete domingos al Señor de Monserrate”, donde los devotos suben el cerro para pedir por temas como salud, familia o trabajo.

Quienes visitan el sendero deben tener presente ciertas recomendaciones proporcionadas por el IDRD. Es importante no consumir comida durante el ascenso, usar ropa y calzado cómodos, aplicarse bloqueador solar, mantenerse hidratado y respetar la señalización del camino, ascendiendo y descendiendo siempre por la derecha. En caso de aglomeraciones, se aconseja no utilizar senderos no autorizados y mantener la calma. Debido a la dificultad física del recorrido, solo se sugiere para personas mayores de 14 años, y no es recomendable para mujeres embarazadas ni personas con afecciones cardíacas o respiratorias.

Una particularidad del sendero de Monserrate es que no dispone de baños públicos, ya que carece de infraestructura de acueducto y alcantarillado, como indica el IDRD. Entre las restricciones para el ascenso, también se encuentra la prohibición para personas bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, quienes tengan movilidad reducida o diagnósticos como hipertensión o afecciones pulmonares crónicas. El horario habitual del sendero es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., con cierre los martes por mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades religiosas y deportivas se pueden hacer en el sendero de Monserrate?

En el sendero de Monserrate, las personas pueden participar en actividades deportivas como el ascenso a pie por el recorrido señalizado y, al llegar a la cima, unirse a prácticas religiosas dentro de la Basílica del Señor Caído, incluida la tradición de los 'siete domingos al Señor de Monserrate' donde los fieles acuden para pedir por salud, trabajo o familia.

¿Cuáles son las recomendaciones y restricciones para subir al cerro de Monserrate en Bogotá?

Las principales recomendaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para subir al cerro de Monserrate incluyen no consumir alimentos durante el ascenso, usar ropa cómoda, aplicarse bloqueador solar y mantenerse hidratado. El ascenso se desaconseja para mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, respiratorias o movilidad reducida, y no hay baños públicos disponibles en el sendero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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