Un conductor que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez atropelló a cinco personas este martes en la mañana en el barrio Valladolid, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector y las imágenes muestran el momento en que varias personas intentan esquivar un vehículo rojo antes de ser arrolladas.

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Las imágenes fueron reveladas por CityTV, medio que también recogió las declaraciones de testigos y familiares de las personas que resultaron heridas en medio de estos hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió hacia las 8:20 de la mañana, luego de una discusión que el conductor sostuvo con un camionero en la avenida principal del sector. Fue al ingresar al barrio Valladolid cuando el vehículo aceleró y arrolló a quienes se encontraban en el lugar.

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Tres de las personas afectadas debieron ser trasladadas a centros asistenciales. Una fue atendida en el Hospital El Tintal y otras en el Hospital de Occidente. Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre el estado de salud de los heridos.

Una de las víctimas, que no requirió hospitalización, relató cómo vivió el momento del atropello. “Yo escuché cuando el carro aceleró duro, fue cuestión de segundos en el que él aceleró, arrolló como a tres personas, y al girar a la izquierda yo me encontraba en ese punto y también me arrolló y me botó al piso. Vi el carro ya encima mío y no tuve tiempo para esquivarlo”, contó.

Un familiar de uno de los heridos también describió lo ocurrido: “Mi hermano no se sabe. Quedó ahí tirado en el piso. Le están sacando radiografías. Los muchachos venían borrachos y la gente gritaba que los cogieran, y él les echó el carro por encima a los que estaban ahí”.

Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados a la URI de Kennedy para adelantar el proceso de captura. Uniformados del CAI Tintal confirmaron que las autoridades investigan las circunstancias del hecho, aunque las autoridades de tránsito y movilidad no han emitido un pronunciamiento oficial.

La comunidad exigió que la prueba de alcoholemia se practique de manera oportuna y que la Fiscalía actúe con celeridad para establecer la responsabilidad del conductor.

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