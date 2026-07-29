Un nuevo episodio de intolerancia en las vías de Bogotá quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Dos conductores de servicio público protagonizaron una fuerte riña en plena calle, una discusión que pasó de los reclamos verbales a las agresiones físicas, daños a los vehículos e incluso a la aparición de un arma blanca.

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Las imágenes han provocado decenas de reacciones entre los usuarios, quienes incluso compararon la escena con el popular meme de ‘Tom y Jerry’, en el que una pelea va escalando de forma absurda con armas cada vez más grandes.

Así escaló la pelea entre los conductores en Bogotá

En el video se observa que uno de los hombres, vestido con una chaqueta azul, desciende de un bus azul para enfrentar a otro conductor. En medio de la discusión lanza un objeto al piso y comienza un intercambio de empujones e insultos.

Segundos después, el otro conductor también baja de su vehículo y ambos continúan el forcejeo en medio del tráfico, mientras otros conductores y pasajeros observan la escena.

La confrontación siguió aumentando de intensidad. Los implicados terminaron rompiéndose los espejos de sus vehículos, mientras uno de ellos tomó un objeto para seguir enfrentando a su rival.

Uno de los momentos que más preocupación generó fue cuando, según se aprecia en la grabación, uno de los hombres saca un arma blanca e intenta intimidar y atacar al otro.

La Policía llegó cuando la pelea ya había escalado

Hacia el final del video aparece un uniformado de la Policía en una motocicleta, momento en el que los involucrados comienzan a separarse. Sin embargo, uno de ellos aún camina con un palo en la mano mientras continúa lanzando reclamos.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre posibles capturas, personas lesionadas o las razones que originaron la riña. Entretanto, el video sigue siendo ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos usuarios lamentan que un incidente de tránsito terminara escalando hasta un nivel de violencia que puso en riesgo a quienes transitaban por la zona.

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