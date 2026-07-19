Por: Caracol TV

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Un ataque armado registrado en un establecimiento nocturno de la ciudad de Campo Mourão, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, dejó dos personas muertas y tres más heridas, según informaron las autoridades locales.

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El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando un hombre ingresó al bar y disparó contra varias de las personas que se encontraban en el lugar. La Secretaría de Seguridad Pública de Paraná confirmó que el caso ya es investigado por la Policía Civil para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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De acuerdo con el reporte oficial, el presunto agresor habría pasado inicialmente frente al establecimiento y, minutos después, regresó armado para efectuar varios disparos contra los clientes que estaban dentro del negocio.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como dos hombres de 38 y 43 años. Además, otras tres personas, de 23, 40 y 41 años, resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál es su estado de salud.

El momento de la agresión quedó grabado por cámaras de vigilancia del establecimiento. En las imágenes difundidas por medios locales se observa a un individuo con el rostro cubierto con un pasamontañas llegando al lugar y abriendo fuego contra quienes se encontraban en el bar.

Tras escuchar los disparos, varios clientes reaccionaron de inmediato y se lanzaron al suelo para intentar protegerse del ataque. Las autoridades analizan los registros audiovisuales como parte de la investigación para identificar plenamente al atacante y establecer cómo fue planeado el hecho.

En medio de los operativos adelantados tras el ataque, una mujer fue detenida en flagrancia por presunta posesión de municiones, estupefacientes, inhibidores de señal y material explosivo.

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La Policía Militar indicó que la investigación continúa abierta para determinar si existe alguna relación entre la mujer capturada y el ataque ocurrido en el bar.

Por ahora, las autoridades trabajan con la hipótesis de que el atentado habría tenido como posible objetivo a una de las personas heridas, una mujer de 40 años que se encontraba en el establecimiento al momento de la agresión.

La Policía Civil de Paraná continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el móvil del crimen y determinar si participaron más personas en la planificación o ejecución del ataque.

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