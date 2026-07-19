Por: Caracol TV

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Lo que debía ser una jornada de diversión se vio interrumpida tras la muerte de Alessio Colletti, un joven de 15 años que perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en un parque de atracciones en Spotorno, en la región de Liguria, Italia. El caso es materia de investigación por parte de la Fiscalía de Savona, que busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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De acuerdo con la información difundida por medios locales, el adolescente, nacido en 2010 y oriundo de Saronno, estaba de vacaciones en Liguria junto a un amigo y los padres de este cuando ocurrió el accidente la noche del jueves 16 de julio.

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Según la reconstrucción conocida hasta el momento, Alessio recibió una descarga eléctrica mientras utilizaba la atracción conocida como “Calciometro” o “metro de fútbol”, instalada dentro del parque de diversiones de Spotorno.

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Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante un tiempo prolongado antes de trasladarlo al Hospital San Paolo de Savona. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció durante la madrugada del viernes.

Fiscalía abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido

Después de la muerte del adolescente, la Fiscalía de Savona inició una investigación para determinar qué ocurrió y establecer si existen responsabilidades relacionadas con el caso.

Las autoridades ordenaron la práctica de la autopsia al cuerpo de Alessio Colletti y dispusieron el análisis de diferentes elementos que hacen parte de la investigación.

Entre el material que será revisado figuran los informes elaborados por los agentes que atendieron la emergencia, las declaraciones de testigos, los reportes de los servicios de socorro, la documentación médica del Hospital San Paolo y los peritajes realizados por los bomberos.

De igual manera, según la información conocida, la Fiscalía abrió una causa por homicidio involuntario contra personas por determinar mientras avanza la recolección de pruebas.

Los investigadores también buscan establecer si la atracción donde ocurrió el accidente cumplía con las condiciones de seguridad exigidas y si existió algún elemento que pudiera haber ocasionado la descarga eléctrica.

Asimismo, se informó que las autoridades ordenaron la incautación del parque de atracciones como parte de las diligencias judiciales. En paralelo, el municipio inició una revisión relacionada con los permisos y las licencias de las empresas encargadas de operar las atracciones instaladas en ese lugar.

La noticia de la muerte de Alessio Colletti fue comunicada por su madre durante la mañana del viernes mediante un mensaje enviado al grupo del club deportivo Amor Sportiva, institución en la que el adolescente practicaba fútbol.

El joven se desempeñaba como centrocampista y era capitán de uno de los equipos del club. Tras conocerse el fallecimiento, Amor Sportiva publicó un mensaje en el que expresó:

“Ante una pérdida tan injusta e inoportuna, solo cabe el silencio, el respeto y la solidaridad de la comunidad“. Posteriormente, la institución compartió otra publicación acompañada de una fotografía del adolescente en la cancha con la dedicatoria:

“¡Ciao Colle, siempre estarás con todos nosotros!”.Otros clubes deportivos de la zona también manifestaron sus condolencias a la familia y a la comunidad deportiva de Saronno.

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El presidente de la región de Liguria, Marco Bucci, también se pronunció tras conocerse el fallecimiento del adolescente.En un mensaje dirigido a la familia expresó:

“En nombre de toda Liguria, expreso mi más sentido pésame a los padres, familiares y amigos de Alessio en este momento de inmenso dolor. Una tragedia que, en las últimas horas, ha conmocionado profundamente a toda la comunidad y nos deja sin palabras. Toda nuestra región les extiende su más sentido pésame y su más sincero apoyo”.

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