Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

En la noche del 7 de enero de 2011, un crimen ocurrido en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, estremeció a la ciudad y dio inicio a una de las investigaciones forenses más complejas de la época. La víctima fue Sandra Viviana Rabelo Murillo, una joven de 26 años y propietaria de un establecimiento comercial, cuya muerte obligó a la Fiscalía y a Medicina Legal a desplegar un minucioso trabajo científico para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

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Quince años después, el caso vuelve a ser analizado en el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, en un episodio que explica paso a paso cómo la evidencia científica se convirtió en la pieza fundamental para esclarecer el crimen.

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La investigación estuvo marcada por el exhaustivo análisis de los elementos hallados en la escena. Los expertos de Medicina Legal recolectaron múltiples muestras biológicas que fueron sometidas a pruebas de ADN y otros estudios especializados. Los resultados permitieron establecer que varias personas habrían participado en la agresión contra la joven.

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Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la cantidad de evidencia genética recuperada durante las inspecciones judiciales. Los perfiles obtenidos no solo ayudaron a identificar a los implicados, sino que también permitieron reconstruir la dinámica de los hechos y determinar que Sandra Viviana luchó intensamente por defender su vida.

Las lesiones documentadas por los médicos forenses evidenciaron una fuerte resistencia por parte de la víctima. Cada rastro biológico encontrado fue cuidadosamente comparado en los laboratorios especializados, fortaleciendo la teoría de la Fiscalía sobre la participación de múltiples agresores.

El episodio también explica cómo el trabajo coordinado entre investigadores judiciales, peritos forenses y expertos en genética fue determinante para consolidar un expediente sólido. La correcta preservación de la escena del crimen y el análisis técnico de cada indicio permitieron que las pruebas adquirieran un alto valor probatorio durante el proceso judicial.

Más allá de reconstruir el caso, el programa ofrece una mirada detallada al papel que desempeña la ciencia forense en las investigaciones criminales. A través de explicaciones técnicas, se muestra cómo una muestra de ADN, una huella biológica o un rastro de sangre pueden convertirse en piezas fundamentales para reconstruir los últimos momentos de una víctima y establecer responsabilidades.

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El caso de Sandra Viviana Rabelo Murillo continúa siendo un referente para la criminología en Bogotá por la manera en que la evidencia científica permitió esclarecer un crimen de alta complejidad. En esta nueva entrega, Más Allá del Silencio revive el expediente desde una perspectiva investigativa y forense, mostrando cómo la combinación entre ciencia, investigación judicial y trabajo pericial fue decisiva para revelar la verdad detrás de uno de los casos que más impactaron a la capital colombiana.

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