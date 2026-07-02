Horas antes de disputar su partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 frente a Australia, la Selección de Egipto protagonizó un momento de tensión, luego de un altercado con agentes de la Policía de Estados Unidos.

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El incidente ocurrió en el hotel donde se hospedan los jugadores de dicho equipo en Dallas y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa una discusión entre integrantes de la delegación egipcia y varios uniformados.

¿Qué ocurrió entre la selección de Egipto y la Policía?

Según informó TyC Sports, el incidente se produjo cuando uno de los jugadores de Egipto accedía a la petición de un joven aficionado que le pidió una fotografía a las afueras del hotel de concentración.

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En ese momento, un agente de la Policía de Estados Unidos se ubicó muy cerca del futbolista, lo que provocó el inconformismo de Ibrahim Hassan, hermano del entrenador Hossam Hassan e integrante del cuerpo técnico.

De acuerdo con ese medio, Hassan cuestionó la actitud del uniformado y, a partir de ese momento, la discusión fue escalando. El intercambio verbal derivó en empujones e insultos entre algunos miembros de la delegación egipcia y los agentes que se encontraban en el lugar, por lo que otras personas tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

LA DELEGACIÓN DE EGIPTO SE AGARRÓ A PIÑAS CON LA POLICÍA EN DALLAS. INCREÍBLE SECUENCIA. 😳🇪🇬 pic.twitter.com/Do261D1N43 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 3, 2026

Las imágenes del altercado se viralizaron rápidamente en redes sociales. En los videos se observa a varios policías discutiendo con integrantes de la selección, mientras otros uniformados intentan calmar los ánimos y controlar la situación. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han reportado personas detenidas ni han informado sobre posibles sanciones relacionadas con el incidente.

Cuándo y a qué hora se juega Egipto vs. Australia

El compromiso entre Egipto y Australia, válido por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, se disputará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Para Colombia, el pitazo inicial está previsto para la 1:00 p. m. El equipo que consiga la victoria avanzará a los octavos de final del torneo, instancia en la que se medirá con el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde. El encuentro será decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones de seguir en competencia.

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