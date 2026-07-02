Una de las promociones más arriesgadas del Mundial 2026 terminó haciéndose realidad. La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido frente a Bosnia y Herzegovina activó una campaña de Domino’s Pizza, que ahora deberá repartir el equivalente a US$ 1 millón en pizzas gratuitas entre sus clientes elegibles en Estados Unidos.

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La iniciativa había sido presentada semanas antes del inicio del torneo como una apuesta de mercadeo vinculada al desempeño de la selección estadounidense, bajo la premisa de que era poco probable que alguno de sus jugadores recibiera una tarjeta roja durante la competencia.

¿Por qué Domino’s regalará 1 millón de dólares en pizzas?

La promoción establecía que, si cualquier futbolista de la selección masculina de Estados Unidos era expulsado durante el Mundial, la compañía entregaría 1 millón de dólares en las llamadas “Emergency Pizzas”, un beneficio que consiste en pizzas medianas gratuitas para los ganadores de la campaña.

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La condición terminó cumpliéndose cuando Balogun vio la tarjeta roja en el compromiso de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina, por lo que la empresa confirmó la activación de la promoción.

Más de 60.000 personas recibirán pizzas gratuitas

Aunque la campaña habla de un millón de dólares en pizzas, el premio no será para una sola persona.

Según explicó Domino’s cuando lanzó la iniciativa, la compañía seleccionará aleatoriamente a más de 60.000 participantes que se registraron previamente en la promoción y que hacen parte de su programa de recompensas. Cada uno recibirá una pizza mediana con dos ingredientes, hasta completar el valor total de 1 millón de dólares anunciado por la empresa.

🚨REPORT: Dominoes will be giving out $1M worth of pizzas for if any USA player gets a red card in the World Cup Only 3 USA players have ever gotten red cards in World Cup history pic.twitter.com/i7DGttGodZ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 18, 2026

La inscripción para participar cerró antes del inicio del Mundial, por lo que únicamente podrán acceder al beneficio quienes cumplieron previamente con los requisitos establecidos en la campaña.

Cuando presentó la promoción, Domino’s explicó que la idea buscaba aliviar la frustración de los aficionados en caso de que la selección estadounidense sufriera una expulsión durante el torneo.

Esa posibilidad terminó convirtiéndose en una de las campañas publicitarias más comentadas del Mundial, luego de que la tarjeta roja de Balogun activara automáticamente el compromiso adquirido por la cadena de restaurantes. La compañía anunció que informará a los ganadores sobre el proceso para reclamar sus pizzas gratuita

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