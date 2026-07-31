Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El pico y placa en Colombia tendrá un cambio significativo para los vehículos que transportan personas con discapacidad. El Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución mediante la cual se establece una exención de esta restricción de movilidad para este tipo de automotores en todo el territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

La medida fue anunciada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó que el propósito es unificar el tratamiento de estos vehículos y eliminar los trámites que hasta ahora debían realizar sus propietarios o conductores para obtener permisos especiales al desplazarse entre municipios o departamentos.

(Lea también: Pico y placa en Cali para el viernes 31 de julio de 2026: restricciones, horarios y sanciones para vehículos particulares)

Con esta decisión, los vehículos registrados para el transporte de personas con discapacidad podrán circular sin restricciones derivadas del pico y placa cuando se movilicen entre ciudades y municipios, sin necesidad de solicitar autorizaciones ante las autoridades locales.

Lee También

pico y placa en Bogotá

¿Qué cambia con la nueva exención del pico y placa?

Uno de los principales cambios introducidos por la resolución está relacionado con las condiciones para acceder al beneficio. Hasta ahora, en muchos casos, la exención solo aplicaba cuando la persona con discapacidad se encontraba dentro del vehículo durante el desplazamiento.

Con la nueva disposición, el vehículo podrá movilizarse libremente, incluso cuando sea conducido únicamente por el conductor o cuidador previamente registrado, siempre que haga parte del servicio de apoyo a la persona en condición de discapacidad. Esto permitirá realizar diligencias, trámites, compras de medicamentos o cualquier otra actividad necesaria para su atención, sin que la presencia del beneficiario sea un requisito obligatorio.

Al presentar la medida, la ministra María Fernanda Rojas señaló que esta decisión reconoce el papel que desempeñan los cuidadores y las personas encargadas de brindar asistencia permanente.

«Es importante esta medida porque se entiende que el vehículo presta un servicio a la persona con discapacidad y a quien le brinda ese apoyo. Por tanto, se reconoce y se da valor a los cuidadores, quienes son los que muchas veces se desplazan para realizar las diligencias necesarias», manifestó la funcionaria.

(Vea también: Bogotá enfrenta alta congestión vial por obras, restricciones de pico y placa y siniestros en varias localidades)

Asimismo, la ministra destacó que esta modificación fortalece la accesibilidad en el sistema de transporte, al eliminar barreras administrativas que dificultaban la movilidad de las personas con discapacidad y de quienes las acompañan.

Según explicó, la resolución busca garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, facilitar los desplazamientos relacionados con su atención y contribuir a que el transporte en Colombia sea más inclusivo y accesible para esta población.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.