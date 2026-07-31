Por: CENET

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El Día Mundial del Aguacate tiene un significado especial para Colombia este año, tras el fuerte crecimiento que evidenció el sector exportador. De acuerdo con datos revelados por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), en 2025 Estados Unidos se consolidó como el segundo mayor mercado para el aguacate Hass colombiano, solo por detrás de la Unión Europea. Las exportaciones hacia ese país aumentaron un 41 % en 2025, alcanzando un monto total de US$125,4 millones, cifra que representa un incremento notable del 73,6 % en comparación con el año anterior. Además, en los primeros cinco meses de 2026, las ventas a ese destino ya suman US$8,6 millones.

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Este crecimiento se enmarca en un contexto de expansión global: las ventas totales de aguacate Hass colombiano al mundo registraron US$375,3 millones en 2025, lo que equivale a un aumento aproximado del 21 % frente a 2024. Entre los factores que explican este éxito, el análisis de AmCham Colombia destaca la combinación de crecimiento acelerado, diversificación de mercados y acceso preferencial. Actualmente, según el estudio, Colombia ya cubre cerca del 4 % del suministro total de aguacate en el mercado estadounidense, una participación que ha venido en aumento de manera constante.

Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, existen razones claras para entender este buen momento. Por un lado, el aguacate Hass nacional llega a Estados Unidos con arancel cero, generando un beneficio competitivo directo. Adicionalmente, Colombia tiene la capacidad de producir aguacate Hass durante todo el año, ofreciendo así una oferta estable y continua. La conectividad logística favorece igualmente las exportaciones, con tiempos de tránsito desde Colombia de apenas tres días hacia Florida y cinco días hacia Filadelfia, según las declaraciones de Lacouture.

En volumen exportado, el año 2025 marcó un récord para el sector: se enviaron 201.479 toneladas de aguacate Hass al exterior, fortaleciendo su posición como la tercera fruta más exportada de Colombia. Este volumen representa un crecimiento de 45,7 % en comparación con 2024, impulsado tanto por la mayor producción como por la apertura de nuevos mercados para la fruta. El impacto en el ámbito social y económico es significativo: el país cuenta con cerca de 55.000 hectáreas sembradas de las cuales más de 40.700 están en producción orientada a la exportación. Otras 15.000 hectáreas se encuentran próximas a entrar en cosecha, y el cultivo ya tiene presencia en 17 departamentos colombianos, con la generación de más de 240.000 empleos en las zonas productoras.

Estos resultados confirman, según el informe de AmCham Colombia, que el aguacate Hass nacional se ha transformado en un componente estratégico para la diversificación de las exportaciones agrícolas del país, gracias a sus ventajas de calidad, sostenibilidad y eficiencia logística, que le han abierto espacio en mercados altamente exigentes como el estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos es un mercado clave para el aguacate Hass colombiano?

Estados Unidos se ha convertido en el segundo destino más importante para el aguacate Hass colombiano debido a que el producto llega con arancel cero y a la posibilidad que tiene Colombia de asegurar una oferta permanente durante todo el año. Además, la logística favorable permite que los envíos lleguen en poco tiempo a la Costa Este, lo cual facilita la frescura del producto y fortalece su competitividad.

¿Cuál es el impacto económico y social del aguacate Hass en las regiones productoras de Colombia?

El cultivo de aguacate Hass en Colombia abarca cerca de 55.000 hectáreas, de las cuales más de 40.700 ya están en producción para la exportación, generando más de 240.000 empleos en 17 departamentos. Este crecimiento ha impulsado la economía local y diversificado la oferta agrícola, consolidando al aguacate como la tercera fruta más exportada del país.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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