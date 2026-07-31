Por: CENET

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La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) entregó al nuevo Gobierno Nacional una agenda detallada con propuestas enfocadas en el fortalecimiento del sector microfinanciero y en la ampliación del acceso al crédito formal para millones de ciudadanos entre 2026 y 2030. Este planteamiento fue presentado directamente al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, junto con su equipo, reflejando el interés del gremio en incidir activamente en el diseño de políticas públicas para el próximo cuatrienio.

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De acuerdo con el diagnóstico que respalda las propuestas de Asomicrofinanzas, las microempresas constituyen el 95,1 % del conjunto empresarial nacional y son responsables de generar cerca del 50 % del empleo, aportando, junto con las pequeñas y medianas empresas (Pyme), cerca del 40 % del producto interno bruto (PIB). A partir de este contexto, la agenda busca responder a retos históricos como la baja productividad, la limitada formalización de los negocios y las dificultades de acceso al crédito. El documento pone énfasis en impulsar la productividad empresarial, facilitar la formalización gradual, acelerar la integración digital y ampliar los mecanismos formales de financiamiento.

María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, subrayó el carácter estratégico de la microempresa y los negocios independientes como base del aparato productivo colombiano. Señaló que las recomendaciones presentadas buscan brindar al Gobierno herramientas técnicas para promover el desarrollo económico de estos actores, reducir la informalidad laboral e incrementar la cobertura del crédito formal.

Entre las acciones concretas propuestas destacan: reconocer formalmente a la microempresa como pilar económico nacional, diseñar una política de desarrollo centrada en la unidad productiva de menor escala y en la formalización progresiva, e incorporar a las instituciones microfinancieras como socios permanentes en inclusión financiera y protección social. Además, se plantea fortalecer la seguridad social de trabajadores independientes mediante rutas diferenciadas y la promoción de programas como Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y PENSIONArte, ampliar el acceso al crédito por medio de ajustes normativos y reducción de costos en garantías, y reformar el crédito agropecuario. La agenda también sugiere combatir las figuras ilegales de préstamo como el “gota a gota”, promoviendo alternativas formales y responsables.

Para 2030, Asomicrofinanzas aspira a lograr metas como reducir la informalidad laboral del 84,5 % al 65 %, incrementar el acceso al crédito formal desde el 14,8 % hasta el 35 %, aumentar el registro mercantil del 10,3 % al 25 % y consolidar la adopción de herramientas digitales en el segmento microempresarial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante ampliar el acceso al crédito formal en Colombia?

Ampliar el acceso al crédito formal en Colombia es fundamental para que las microempresas y trabajadores independientes puedan desarrollar sus actividades económicas con respaldo legal y condiciones seguras. De acuerdo con Asomicrofinanzas, esto permite reducir la informalidad, mejorar la productividad, combatir el uso de créditos informales como el “gota a gota” y fortalecer la estabilidad y crecimiento del tejido empresarial.

¿Cuáles son las metas de inclusión financiera propuestas por Asomicrofinanzas para 2030?

Según la agenda presentada por Asomicrofinanzas, las metas específicas para 2030 apuntan a disminuir la informalidad laboral del 84,5 % al 65 %, elevar el acceso al crédito formal de la microempresa del 14,8 % hasta el 35 %, aumentar el registro mercantil del 10,3 % al 25 % y fomentar el uso de herramientas digitales entre las microempresas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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