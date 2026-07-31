Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La participación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 volvió a ser noticia, especialmente en la disciplina de bolos, gracias a la destacada actuación de las deportistas pereiranas Juliana Franco y Juliana Botero. En la modalidad de tríos femeninos, la selección nacional logró apoderarse de los dos primeros lugares en la ronda clasificatoria, consolidando una jornada memorable para el deporte nacional, según información de El Diario.

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El equipo conformado por Juliana Franco, Clara Juliana Guerrero y María José Rodríguez Ospina, se adueñó del primer lugar con un acumulado de 4.077 pines y un promedio de 679,5, logrando parciales de 705, 725, 625, 654, 678 y 690 durante el certamen. Este resultado les permitió mantener el dominio durante toda la jornada y finalizar con una diferencia de 87 pines frente al segundo equipo mejor ubicado, un margen suficiente para resaltar la superioridad del trío colombiano.

Por otro lado, la segunda escuadra colombiana —integrada por Juliana Botero, Sara Duque y Laura Plazas— culminó en la segunda posición al acumular 3.990 pines y un promedio de 665,0, asegurando así un histórico 1-2 para el país en la clasificación general de esta modalidad. El equipo mexicano y los representativos de Aruba y Venezuela se ubicaron posteriormente en la tabla, reafirmando el amplio dominio colombiano en la competencia.

En la clasificación de Todo Evento, que combina los puntajes obtenidos por las deportistas en las categorías individuales, dobles y tríos, Colombia también logró posiciones privilegiadas. Juliana Franco encabeza la tabla general con 4.103 pines y un promedio de 227,94, seguida de cerca por María José Rodríguez y Clara Juliana Guerrero. Además, Juliana Botero y Sara Duque se mantienen entre las seis mejores, lo que evidencia la solidez y el talento presentes en el equipo nacional femenino.

Con seis colombianas situadas en el listado de las veinte mejores del Todo Evento y la presencia dominante en la modalidad de tríos, Colombia se prepara para la competencia por equipos con altas expectativas de seguir incrementando su medallero y consolidar una actuación histórica en Santo Domingo, de acuerdo con lo reportado por El Diario.

¿Cómo lograron Juliana Franco y Juliana Botero las medallas en bolos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Juliana Franco y Juliana Botero alcanzaron las medallas tras ocupar el primer y segundo lugar en la modalidad de tríos femeninos. Franco, junto a Clara Juliana Guerrero y María José Rodríguez Ospina, obtuvo el oro con 4.077 pines, mientras que Botero, junto a Sara Duque y Laura Plazas, logró la plata con 3.990 pines, de acuerdo con El Diario.

¿Qué es la modalidad Todo Evento en bolos y cómo se destacó Colombia en esta competencia?

La modalidad Todo Evento en bolos es una clasificación que suma los puntajes de cada deportista en las modalidades individual, dobles y tríos. Colombia se destacó notablemente, con Juliana Franco liderando la tabla general y varias compañeras ubicadas entre las mejores, según El Diario. Esto refleja el nivel y dominio de la selección nacional en el campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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