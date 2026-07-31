Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El municipio de Marsella, en Risaralda, se convierte en epicentro del ciclismo continental con la realización de La Leyenda del Dorado, un certamen internacional de ciclomontañismo que, en su décima versión, reúne a más de 230 ciclistas de 32 países, de acuerdo con El Diario. El evento ha sido catalogado por sus organizadores y autoridades locales como una oportunidad única que no solo exalta el deporte de alto nivel, sino que también dinamiza la economía y el turismo de la región. Durante la jornada inicial, los participantes enfrentaron una exigente etapa de 81 kilómetros y un desnivel positivo de más de 1.600 metros, superando rutas que cruzaron lugares emblemáticos como el sector de Combia, la vereda El Rayo, el río San Francisco, el Alto Español y el cañón del embalse de La Esmeralda hasta retornar a Marsella, conforme a lo descrito por Andrés Felipe Gómez, del equipo organizador.

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Santiago Robledo, presidente de la Liga Risaraldense de Ciclismo y miembro de la Federación Colombiana de Ciclismo, subraya el impacto positivo de certámenes de esta magnitud. El dirigente afirma que son importantes para elevar el nivel competitivo de los atletas y fortalecer el turismo deportivo. Resalta que los participantes disfrutan la hospitalidad local, lo que contribuye directamente a la economía gracias al uso de hoteles, restaurantes y almacenes de ciclismo. El alcalde de Marsella, Alberto Peláez Henao, expresa su emoción por recibir por tercera vez esta competencia y destaca que el evento motiva a los jóvenes del municipio, quienes sueñan con convertirse en leyendas del ciclismo, siguiendo ejemplos locales como Kevin Castillo.

La competencia cuenta con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI), específica en la categoría S1, la cual respalda la presencia de figuras reconocidas mundialmente en el mountain bike. Luz Adriana Castillo, espectadora del evento, coincide en que la llegada de tantos ciclistas internacionales confirma el alto estándar de la prueba, mientras que Brian Murphy-O’Neill, fundador de la carrera, define a Marsella como un lugar especial para el certamen y resalta el cariño del pueblo y el apoyo de la alcaldía. La décima versión de La Leyenda del Dorado demuestra que Marsella se consolida como un destino atractivo para el ciclismo global, impulsando tanto el deporte como el desarrollo de la región.

¿Cuál es el impacto económico de La Leyenda del Dorado en Marsella?

El impacto económico de La Leyenda del Dorado en Marsella se manifiesta principalmente en el movimiento de la economía local, con hoteles, restaurantes y comercios de ciclismo beneficiándose por la presencia de cerca de 250 participantes y sus acompañantes, quienes permanecen en la región por varios días. Según Santiago Robledo, este flujo constante de visitantes dinamiza diferentes sectores económicos y promueve el turismo en uno de los municipios más reconocidos de Risaralda.

¿Qué significa la acreditación UCI S1 en una competencia de mountain bike?

La acreditación UCI S1, otorgada por la Unión Ciclista Internacional, distingue a competencias de mountain bike con alto nivel técnico y organizativo, atrayendo a deportistas de élite mundial. Esto significa que la carrera cumple estándares internacionales de calidad y puntaje, aportando prestigio y posicionando al evento como parte esencial del circuito profesional del ciclomontañismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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