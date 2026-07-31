Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La lucha por la vida de Maximiliano Ducuara atraviesa un momento decisivo. Después de varios días hospitalizado, su estado de salud finalmente se estabilizó, lo que permitió que los médicos confirmaran una nueva intervención para intentar remover el tumor cerebral que reapareció cuatro años después de haber superado un extenso tratamiento. Esta noticia, según informó la familia a ‘El Diario’, marca un giro esperanzador, pero también reactiva la carrera contra el tiempo para obtener los recursos que permitan cubrir los altos costos de la cirugía en el extranjero.

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El procedimiento ha sido programado para dentro de unos 20 días, aunque los padres de Maximiliano esperan que pueda adelantarse si las condiciones médicas y la disponibilidad del equipo así lo permiten, de acuerdo con la información entregada a ‘El Diario’. La confirmación médica llegó tras días de incertidumbre y esfuerzos por estabilizar la condición del menor, quien, a sus seis años, había sido diagnosticado inicialmente con un astrocitoma pilocítico en el tálamo derecho, una de las áreas más profundas y delicadas del cerebro. Ya en esa etapa, Maximiliano debió someterse a dos operaciones y dos años de quimioterapia, logrando controlar la enfermedad en aquel entonces.

No obstante, en un control médico realizado hace tres semanas, los especialistas identificaron la reaparición y el crecimiento del tumor. Esto motivó a la familia a buscar atención en el Texas Children’s Hospital, en Houston, Estados Unidos, centro reputado por su experiencia en tumores cerebrales pediátricos. La intervención que allí se planea incluye el uso de tecnología de alta precisión —como neuronavegadores y resonancia magnética intraoperatoria— herramientas que permiten orientar al equipo quirúrgico con imágenes en tiempo real, reduciendo la posibilidad de secuelas neurológicas.

Aunque los médicos ya autorizaron el procedimiento, la familia aún adelanta gestiones para alcanzar el acuerdo financiero requerido para costear tanto la cirugía como el tratamiento posterior, cuyo valor podría acercarse al millón de dólares, según información del mismo medio. Dependiendo de los resultados quirúrgicos, el proceso podría contemplar además quimioterapia, radioterapia o protonterapia.

Para los padres, Jorge Ducuara y Mariana Escobar, afrontar este diagnóstico revive momentos muy duros del pasado, pero se sienten fortalecidos por la solidaridad recibida. Pese a las secuelas de intervenciones anteriores, Maximiliano sigue estudiando y compartiendo con sus amigos, demostrando una resiliencia admirable. Quienes deseen brindar apoyo o conocer más sobre la campaña solidaria pueden comunicarse al 313 679 4404, mientras la esperanza de su recuperación permanece intacta durante esta nueva cuenta regresiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Maximiliano Ducuara será operado en el Texas Children’s Hospital?

La familia de Maximiliano decidió buscar atención en el Texas Children’s Hospital de Houston, Estados Unidos, por la experiencia y especialización de este centro en el manejo de tumores cerebrales pediátricos. Allí esperan emplear tecnología de alta precisión, como neuronavegadores y resonancia magnética intraoperatoria, que permiten minimizar riesgos durante la cirugía y favorecer mejores resultados para el menor.

¿Qué es un astrocitoma pilocítico y cuáles son sus riesgos?

El astrocitoma pilocítico es un tipo de tumor cerebral considerado generalmente de crecimiento lento y con menor tendencia a invadir tejidos cercanos. Sin embargo, cuando se localiza en áreas profundas como el tálamo derecho, puede resultar especialmente delicado. Los riesgos asociados incluyen la dificultad de acceso quirúrgico y la posibilidad de secuelas neurológicas, además de la posibilidad de recurrencia del tumor, como ha ocurrido en el caso de Maximiliano.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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