Por: El Espectador

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Contrario a la creencia popular de que las esponjas usadas para lavar los platos están completamente libres de suciedad por estar en contacto permanente con agua y jabón, la realidad es que estos elementos pueden ser de los más contaminados en la cocina, aunque no presenten olores ni manchas evidentes. Así lo advirtieron varios estudios liderados por expertos del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, bajo la dirección de Szilvia Neuhaus, quienes decidieron investigar hasta qué punto las bacterias pueden sobrevivir en estas esponjas, según se describe en los documentos científicos citados por El Espectador.

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Durante la investigación, los científicos inocularon esponjas de cocina con bacterias comunes como Escherichia coli (E. coli), Salmonella enteritidis y Staphylococcus aureus, conocidas por ser causantes de intoxicaciones alimentarias y otros problemas de salud. Posteriormente, se analizaron muestras de ADN y se utilizaron microscopios para estudiar el comportamiento de estos organismos en el interior de la esponja.

Uno de los hallazgos clave de la investigación fue comprobar que bacterias como E. coli, que produce cuadros de gastroenteritis, pueden sobrevivir dentro de una esponja doméstica. Los expertos explican que la razón radica en la capacidad de estos microorganismos para formar una "capa pegajosa" protectora, conocida como biopelícula, que les permite resistir los lavados convencionales y dificulta su eliminación total.

Además, el estudio señaló que estas bacterias pueden persistir por lo menos dos semanas dentro de la esponja, aun cuando por fuera parezca completamente seca y limpia. Como alerta adicional, indicaron que basta con pasar la esponja una sola vez sobre una superficie, como el mesón de la cocina, para que los gérmenes sean transferidos y potencialmente contaminen los alimentos.

El principal motivo por el cual las esponjas son ideales para la proliferación bacteriana se relaciona con su estructura porosa, que les permite retener humedad en el interior aunque el exterior parezca seco. Este ambiente húmedo en el interior, señalan los científicos, favorece la supervivencia y multiplicación de microorganismos.

Para reducir riesgos, los investigadores recomendan, con base en un estudio paralelo liderado en Portugal, optar por cepillos para lavar, pues estos se secan más rápido y albergan menos bacterias. También sugieren evitar el contacto de esponjas con alimentos crudos, como carnes y pollo, y utilizar papel de cocina desechable para la limpieza de dichos productos. En caso de seguir usando esponjas, aconsejan desinfectarlas varias veces al día y cambiarlas semanalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es peligroso usar esponjas de cocina para lavar platos?

El uso de esponjas en la cocina puede ser riesgoso porque su estructura porosa y capacidad de retener humedad en el interior las convierte en hábitats ideales para bacterias como E. coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. Estas bacterias pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de la esponja durante semanas, ocasionando potenciales contagios cruzados y posibles intoxicaciones alimentarias.

¿Cuáles son las mejores recomendaciones para evitar bacterias en la cocina con esponjas?

Entre las recomendaciones que ofrecen los expertos está privilegiar el uso de cepillos, ya que se secan más rápido y almacenan menos bacterias que las esponjas, así como evitar el contacto de estos utensilios con alimentos crudos. Si se decide usar esponjas, es fundamental desinfectarlas varias veces al día y cambiarlas cada semana para disminuir el riesgo de contaminación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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