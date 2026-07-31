Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Censo cafetero creció en Risaralda y abrirá paso a elecciones gremiales con voto electrónico

El reciente cierre del Censo Cafetero 2026 marcó un momento clave para el gremio en Risaralda, región que este año registró un crecimiento del 3,91 % frente a 2022 y habilitó a 12.895 productores para votar, de acuerdo con información publicada por El Diario. Estas elecciones permitirán renovar la representación de los caficultores en los comités municipales y el Comité Departamental de Cafeteros para los próximos cuatro años, en una cita democrática programada para los días 5 y 6 de septiembre.

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Este proceso hace parte de un incremento nacional en la participación electoral cafetera, pues la cifra total de cédulas cafeteras registradas en Colombia llegó a 349.983. Esto permitirá elegir 4.824 líderes gremiales distribuidos entre 387 comités municipales y 15 departamentales. En Risaralda, la meta de conformación de listas superó las expectativas, alcanzando el 111 % según destacó Juan Felipe Jaramillo Montes, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. El funcionario resaltó que todos los municipios cafeteros presentarán listas completas, lo que representa un fortalecimiento de la participación gremial.

Un aspecto distintivo en esta jornada será la adopción del voto electrónico, que funcionará en paralelo con el voto presencial tradicional. Esta implementación busca modernizar el proceso, permitiendo mayor acceso y agilidad, pero sin eliminar las modalidades ya conocidas por los productores. Según el Comité Departamental, para ejercer el derecho al voto será suficiente presentar la cédula de ciudadanía, mientras que la cédula cafetera, aunque acredita la afiliación, no será obligatoria.

Las elecciones cafeteras no solo son el principal mecanismo de participación en la Federación Nacional de Cafeteros, sino que también determinan la voz de los productores en instancias como el Congreso Nacional Cafetero. Así lo enfatizó Guillermo Orsila, director Social y de Asuntos Gremiales de la Federación, quien subrayó que los líderes elegidos servirán de canal entre los caficultores y las más altas instancias gremiales.

El fortalecimiento de la participación femenina y de jóvenes representa otro de los grandes retos del sector. Cerca del 22 % de los productores en Risaralda son mujeres, con más de 5.600 registradas como responsables directas de sus fincas. De acuerdo con los registros, entre 2018 y 2022 la representación femenina en comités municipales creció del 24 % al 28 %, y en los comités departamentales del 22 % al 24 %, esfuerzos que se espera continúen en el actual proceso. Jaramillo Montes indicó que dignificar el papel de la mujer y propiciar el relevo generacional son tareas centrales, en paralelo a la productividad y tecnificación.

La economía del departamento también se ve impactada, pues al menos 19.000 familias cafeteras aportan alrededor de $1,2 billones a la región. Los nuevos dirigentes no solo representarán a quienes los eligieron, sino que liderarán el sector en el marco del centenario de la Federación Nacional de Cafeteros, programado para 2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será el proceso de voto electrónico en las elecciones cafeteras de Risaralda?

El voto electrónico será una modalidad adicional durante las jornadas electorales, permitiendo a los productores elegir a sus representantes de manera digital, aunque seguirá coexistiendo el voto presencial tradicional, según indicó el Comité Departamental de Cafeteros. Los votantes solo deberán presentar su cédula de ciudadanía para participar, y la cédula cafetera no será un requisito obligatorio.

¿Qué importancia tienen las mujeres en la participación cafetera de Risaralda?

La inclusión de las mujeres ha mostrado avances constantes en Risaralda, donde representan alrededor del 22 % de los productores y más de 5.600 de ellas están registradas como responsables de finca, de acuerdo con El Diario y fuentes del Comité de Cafeteros. El reto del actual proceso es aumentar su representación y seguir promoviendo el liderazgo femenino en los órganos de decisión gremial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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