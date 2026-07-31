Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Más de treinta jóvenes que forman parte del modelo educativo flexible Caminar I fueron protagonistas de la primera jornada de ‘Caminando hacia mi historia, mi camino’, una iniciativa piloto orientada a fortalecer el bienestar emocional de estudiantes en situación de extraedad en Dosquebradas. De acuerdo con información suministrada por El Diario, la estrategia fue diseñada por la Alcaldía de Dosquebradas con el fin de apoyar a quienes han retomado su educación en una etapa distinta de la habitual, procurando que permanezcan en el sistema escolar y tengan más herramientas para continuar desarrollando su proyecto de vida.

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La propuesta pedagógica de este piloto integra actividades de reflexión personal, espacios de integración, expresiones artísticas y trabajo colaborativo. Estos componentes buscan que los participantes fortalezcan la confianza en sí mismos y reciban apoyo pensado no solo en su aprendizaje académico, sino en su crecimiento personal y emocional. Así lo expuso Homel Carmona, secretario de Educación del municipio, quien explicó que la estrategia apunta a ir más allá de los contenidos formales y académicos impartidos en el aula. “Queremos dejar huellas que trasciendan las aulas y se conviertan en oportunidades reales para nuestros estudiantes. Este primer paso nos permitirá consolidar una estrategia que acompañe a más jóvenes y les demuestre que su historia no determina hasta dónde pueden llegar”, afirmó Carmona, citado por El Diario.

La administración municipal observa en este piloto una oportunidad para crear acciones sostenidas que respondan a las necesidades particulares de jóvenes que, por diferentes circunstancias, no pudieron completar su trayectoria escolar en los tiempos esperados. Los modelos educativos flexibles, como Caminar I, ofrecen alternativas a quienes buscan retomar o culminar sus estudios, y gracias a actividades específicas de acompañamiento emocional, pueden encontrar el respaldo institucional necesario para enfrentar los desafíos propios del regreso al aula tras una interrupción, según lo informó El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el bienestar emocional a la permanencia de estudiantes en modelos educativos flexibles?

El bienestar emocional es fundamental para que los estudiantes en modelos flexibles como Caminar I puedan recuperar la autoestima y aumentar la confianza en sí mismos. De acuerdo con declaraciones citadas por El Diario, estrategias que combinan actividades de integración y apoyo emocional contribuyen a que los jóvenes mantengan el interés y la motivación para permanecer en el sistema educativo, pese a haber interrumpido antes su proceso escolar.

¿Qué es un modelo educativo flexible y para qué estudiantes está dirigido?

De acuerdo con la información de El Diario, un modelo educativo flexible como Caminar I es una opción dirigida especialmente a jóvenes en condición de extraedad o que han tenido que pausar su educación por diferentes motivos. Estos modelos ajustan la metodología y el ritmo de estudio a las circunstancias particulares de los estudiantes, permitiéndoles retomar o terminar sus estudios de manera adaptada a sus necesidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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