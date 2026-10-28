Por: VALORA ANALITIK

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Las cajas de compensación familiar son parte de los servicios que pueden ayudar a los trabajadores y sus hogares a aliviar gastos y acceder a oportunidades de bienestar. A través de estas entidades, los afiliados pueden encontrar beneficios como subsidios, recreación, formación y programas de vivienda, según los requisitos y servicios disponibles en cada caja. Por eso, las decisiones sobre su funcionamiento y la administración de sus recursos tienen importancia para millones de familias en Colombia.

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Precisamente, el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella anunció nuevas acciones para fortalecer el sistema de subsidio familiar, mejorar la seguridad jurídica de las entidades y reforzar la protección de los recursos destinados a los hogares. Los anuncios fueron presentados por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, durante el Congreso Nacional de Asocajas 2026, celebrado en Cartagena el 22 de octubre.

Entre los puntos centrales está la intención de avanzar en la desintervención de las 11 cajas que actualmente se encuentran bajo esa medida, así como un proyecto de ley para fortalecer las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

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¿Qué cambios prepara el Gobierno De la Espriella para las cajas de compensación?

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con las 11 cajas de compensación familiar intervenidas. Durante el encuentro, López Fuentes manifestó que el Gobierno busca avanzar en los procedimientos necesarios para superar esas medidas antes de que finalice el periodo presidencial: “El mensaje es claro: esas 11 cajas intervenidas deben lograr su desintervención antes de que finalice este Gobierno”, afirmó la ministra del Trabajo.

La declaración establece una meta para la administración, pero no significa que las intervenciones vayan a terminar automáticamente ni que exista una fecha definitiva para cada entidad. El propio anuncio señala que los procesos deben avanzar conforme a los procedimientos y requisitos legales establecidos.

Para los afiliados, la situación es relevante porque las cajas participan en la entrega de subsidios y en la prestación de distintos servicios sociales. Sin embargo, el comunicado no identifica cuáles son las 11 entidades intervenidas ni detalla cambios específicos en los servicios que reciben actualmente sus usuarios.

Proyecto de ley busca reforzar la vigilancia sobre las cajas de compensación

El segundo frente de la estrategia es un proyecto de ley que busca fortalecer las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad encargada de supervisar el funcionamiento de estas organizaciones.

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La iniciativa se presenta en cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional y propone establecer reglas más claras para aplicar medidas administrativas a las cajas de compensación.

Entre sus principales elementos está la diferenciación entre las medidas cautelares y las sanciones administrativas. Aunque ambas pueden formar parte de actuaciones de supervisión, no tienen el mismo propósito ni deben aplicarse bajo criterios indistintos.

El proyecto también contempla causales objetivas para adoptar medidas y garantías relacionadas con el debido proceso y el derecho de defensa. El propósito es que las decisiones de las autoridades tengan reglas claras y que las entidades puedan conocer las razones de las actuaciones que las afectan.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, estos cambios buscan ofrecer mayor seguridad jurídica a las 42 cajas de compensación familiar del país y fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del sistema.

Es importante tener en cuenta que se trata de una propuesta legislativa: la información divulgada no señala que el proyecto ya haya sido aprobado ni que las nuevas reglas estén vigentes.

El Gobierno señaló que continuará trabajando con las entidades competentes y los actores del sistema para fortalecer su funcionamiento, promover la formalización laboral y contribuir al bienestar de los colombianos.

Los próximos pasos estarán relacionados con el avance de los procesos de intervención, el trámite del proyecto de ley y la aplicación de las normas vigentes mientras se definen eventuales modificaciones.

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Para los trabajadores, la recomendación es consultar los canales oficiales de su caja de compensación para conocer los servicios disponibles, los requisitos de cada programa y cualquier comunicación que pueda afectar su afiliación o sus beneficios.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.