Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una iniciativa enfocada en proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la capital colombiana. Una reciente alerta ciudadana demostró su importancia cuando miembros de la comunidad en el barrio Caldas, ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, avisaron a las autoridades sobre una situación preocupante: una niña de cinco años se encontraba sola en un apartamento en el tercer piso de un edificio. La intervención oportuna permitió rescatar a la menor y garantizar su integridad.

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De acuerdo con la información reportada por la comunidad y la Policía de Bogotá, los padres de la niña habrían salido desde horas de la tarde, dejando a la menor sin compañía adulta y con la puerta de la vivienda asegurada. Los uniformados, adscritos al CAI Brasilia, llegaron al lugar y observaron a la niña asomada por la ventana, pidiendo ayuda. Según lo manifestado por la propia menor, llevaba horas sin recibir alimento y estaba en malas condiciones de aseo.

Ante la imposibilidad de ingresar por la puerta principal, los policías solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Los equipos de emergencia implementaron una intervención mediante escalera para llegar hasta la ventana y así rescatar a la niña sin comprometer su seguridad. Una vez a salvo, se activó la ruta de atención integral para casos de infancia vulnerable.

La patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia se encargó del traslado de la menor al Centro Especializado Revivir. En este lugar inició el proceso para restablecer sus derechos, de acuerdo con los protocolos oficiales. Las autoridades reiteraron el llamado a los padres y cuidadores para que garanticen el amparo y atención necesarios para menores de edad, subrayando la obligación de protegerlos en todo momento.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia compartió detalles de este caso, destacando el trabajo conjunto de los organismos de emergencia y la importancia de las denuncias ciudadanas a través de la Línea de Emergencias 123. Este canal permite activar las rutas de protección, así como promover investigaciones y sanciones a quienes incumplen las normas de convivencia y seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate de la niña en Bosa, Bogotá?

El rescate de la menor en el barrio Caldas se realizó gracias a una llamada de alerta de la comunidad. La Policía de Bogotá, al constatar que la niña se encontraba encerrada, solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Utilizando una escalera, los bomberos accedieron por la ventana y aseguraron a la menor, quien fue hallada en estado de abandono y sin alimentación.

¿Qué es la ruta de atención integral para la infancia en Bogotá?

La ruta de atención integral para la infancia es un proceso oficial que se activa cuando se identifican casos de vulneración de derechos en menores. En este caso, la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia trasladó a la menor al Centro Especializado Revivir, donde se busca garantizar la protección, atención y restablecimiento pleno de sus derechos según el procedimiento establecido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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