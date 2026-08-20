Por: Portal Bogotá

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Un angustiante episodio se vivió en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa, situada en el sur de Bogotá, cuando una menor de cinco años fue hallada sola en su vivienda gracias al llamado de la comunidad. La alerta permitió la intervención oportuna del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, iniciativa que vela por los derechos de la infancia y adolescencia en la capital colombiana.

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De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, residentes del sector alertaron sobre la situación al notar la presencia de la menor asomada por la ventana de un tercer piso. Según versiones de la comunidad, los padres de la niña habrían salido desde la tarde dejando a la menor sola y con la puerta de la vivienda bajo seguro. Cuando los uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Brasilia, llegaron al lugar, confirmaron que la niña, visiblemente preocupada, pedía auxilio desde la ventana. Además, la menor expresó que no había recibido alimentos y mostraba signos evidentes de descuido en su higiene personal.

La situación se tornó aún más compleja debido a que la vivienda se encontraba completamente cerrada. Ante la imposibilidad de entrar por la puerta principal, los uniformados solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Con el uso de una escalera, los equipos de emergencia lograron acceder a la ventana y así concretar el rescate de la menor de forma segura y sin mayores incidentes.

Tras poner a salvo a la niña, se activó la ruta de atención integral para la protección infantil. La patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia asumió el traslado al Centro Especializado Revivir, donde actualmente se adelanta el proceso necesario para el restablecimiento de los derechos que le fueron vulnerados.

Las autoridades enfatizaron, una vez más, la importancia de que padres y cuidadores garanticen en todo momento la protección, el bienestar y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, recordaron a la ciudadanía la existencia de la Línea de Emergencias 123, herramienta vital para reportar situaciones delictivas o contrarias a la convivencia en Bogotá y contribuir al fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue rescatada la niña de cinco años en el barrio Caldas de Bosa?

La niña fue rescatada luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre su situación. Los uniformados de la Policía de Bogotá, al encontrar la vivienda cerrada, solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes con una escalera ingresaron por la ventana del tercer piso y lograron ponerla a salvo, activando posteriormente la ruta de atención integral correspondiente.

¿Qué pasos siguen las autoridades de Bogotá tras rescatar a un menor en condiciones de abandono?

Después de un rescate como el ocurrido en Bosa, las autoridades activan la llamada ruta de atención integral, que incluye la intervención de la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia. El menor es trasladado a un centro especializado, como el Centro Revivir, donde se inicia el proceso para restablecer sus derechos y asegurar su bienestar físico y emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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