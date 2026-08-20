Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha intensificado su accionar en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que permitió atender rápidamente un caso urgente en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Gracias al llamado de la comunidad, una menor de cinco años fue rescatada de una vivienda en el barrio Caldas, donde se encontraba completamente sola en el tercer piso, en circunstancias alarmantes.

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De acuerdo con la información de la comunidad y las autoridades, la niña fue hallada por uniformados de la Policía de Bogotá adscritos al CAI Brasilia. La menor, visiblemente afectada, se asomaba por una ventana pidiendo auxilio. Los agentes constataron que estaba en condiciones precarias de aseo y afirmó que no había recibido alimentación. Ante la grave situación, los vecinos informaron que los padres habrían salido desde la tarde, dejando la puerta del apartamento asegurada y a la niña sin supervisión.

Frente a la imposibilidad de acceder por la puerta principal, los uniformados solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Utilizando una escalera, los equipos de rescate lograron llegar hasta la ventana y pusieron a salvo a la menor, asegurando un rescate sin contratiempos. Este caso tuvo seguimiento inmediato, pues tras el procedimiento se activó la ruta de atención integral, entregando a la niña a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia. Posteriormente, fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se desarrolla el proceso para restablecer sus derechos y asegurar su bienestar, según comunicaron las autoridades involucradas.

Las instituciones presentes reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que nunca descuiden la protección y cuidado de los menores de edad. Además, recordaron que está disponible la Línea de Emergencias 123, un canal fundamental para denunciar hechos contrarios a la convivencia, cuya activación permite adelantar sanciones e investigaciones que fortalezcan la seguridad y la protección de la infancia.

¿Cómo fue rescatada la niña en Bosa por las autoridades de Bogotá?

El rescate se produjo luego de que la comunidad advirtiera la situación de emergencia y diera aviso a la Policía de Bogotá, cuyos funcionarios acudieron al sitio y observaron a la menor solicitando auxilio desde una ventana del tercer piso. Como el acceso principal estaba asegurado, solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que logró alcanzar la ventana con una escalera y sacar a la menor de manera segura, activando al instante el protocolo de restitución de derechos.

¿Qué ruta de atención recibió la niña tras el rescate en el barrio Caldas?

Luego del rescate, se activó la ruta de atención integral destinada a proteger a niños y adolescentes víctimas de abandono o maltrato. La patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia recibió a la menor y la trasladó al Centro Especializado Revivir, donde se emprendió el proceso de restablecimiento de derechos para garantizar su integridad y bienestar, tal como estipulan las normativas de protección en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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