Por: Portal Bogotá

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Una oportuna intervención de la comunidad y las autoridades permitió rescatar a una niña de cinco años que se encontraba sola y en condiciones precarias en una vivienda del barrio Caldas, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. De acuerdo con la información difundida por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la alerta fue dada por habitantes del sector, quienes notaron la vulnerable situación en la que se hallaba la menor. Los hechos ocurrieron cuando la niña fue vista asomándose por una ventana en un tercer piso, pidiendo ayuda, luego de haber sido aparentemente dejada sola por sus padres, quienes, según testimonios recogidos por la comunidad, habían salido desde horas de la tarde y cerraron con seguro la puerta de la vivienda.

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La Policía de Bogotá, adscrita al Centro de Atención Inmediata (CAI) Brasilia, acudió al llamado tras recibir el reporte ciudadano. Al llegar, los uniformados constataron que la niña no solo estaba en malas condiciones de aseo, sino que también dijo que no había recibido alimento. Ante la imposibilidad de acceder por el acceso principal, la policía solicitó el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que, usando una escalera, logró ingresar por la ventana y poner a salvo a la menor sin poner en riesgo su integridad, según lo relatado en el reporte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Tras el rescate, se activó de inmediato la ruta de atención integral establecida para casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. La menor fue entregada al equipo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que la trasladó al Centro Especializado Revivir. Allí, lo que corresponde es avanzar en el proceso para garantizar el restablecimiento de sus derechos y brindarle atención especializada, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades locales.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que velen siempre por el bienestar de los menores y no los expongan a situaciones de riesgo. Además, recuerdan la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o posible delito a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para activar las rutas de protección y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los pasos que siguieron las autoridades para rescatar a la niña de 5 años en Bosa?

La actuación de las autoridades comenzó con el reporte de la comunidad, que alertó a la Policía de Bogotá sobre la presencia de una menor sola y pidiendo ayuda desde una ventana. Los uniformados arribaron al lugar, pero no pudieron ingresar por la puerta principal. Solicitaron entonces apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que utilizó una escalera para llegar por la ventana y asegurar el rescate. Posteriormente, activaron la ruta de atención especial para entregar a la niña a las unidades de Protección a la Infancia y Adolescencia y trasladarla al Centro Especializado Revivir.

¿Qué es la ruta de atención integral para menores en Bogotá?

La ruta de atención integral es el proceso establecido por las autoridades locales para proteger y restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se determina que han estado en situación de riesgo o vulneración. En este caso, incluye la intervención policial, el traslado de la menor a un centro especializado como Revivir, y la participación de equipos especializados en infancia y adolescencia, con el fin de garantizar su atención médica, psicológica y la restitución de sus derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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