Por: Portal Bogotá

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Una rápida intervención permitió salvar a una niña de tan solo cinco años que se encontraba sola en un apartamento del barrio Caldas, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la situación fue alertada gracias al llamado oportuno de la comunidad, preocupada por el bienestar de la menor. La niña se encontraba en el tercer piso de una vivienda, desde donde pedía ayuda a través de una ventana.

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Según relató la comunidad, los padres de la menor habrían salido durante la tarde y, antes de irse, dejaron la puerta asegurada, lo que imposibilitó su ingreso por el acceso principal cuando llegaron las autoridades. Los uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Brasilia, acudieron al llamado y constataron que la niña estaba en condiciones precarias de aseo y que, además, manifestó no haber recibido alimentos.

Al no poder ingresar por la puerta, los policías solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El rescate requirió que los equipos de emergencia accedieran por la ventana utilizando una escalera, logrando así poner a salvo a la niña. Tras el exitoso rescate, se activó la ruta de atención integral para restablecer los derechos de la menor.

La patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia fue la encargada de recibir a la niña y trasladarla al Centro Especializado Revivir. Allí se desarrolla un proceso que busca garantizar que todos sus derechos sean plenamente restablecidos, como parte del protocolo que se aplica en estos casos.

Las autoridades, citadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que garanticen de forma permanente el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Además, destacaron la importancia de la denuncia ciudadana, recordando que cualquier hecho que afecte la seguridad o la convivencia en Bogotá puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuaron las autoridades en el rescate de la niña en Bosa, Bogotá?

Las autoridades respondieron tras el llamado de la comunidad, enviando primero a uniformados de la Policía de Bogotá, quienes verificaron la situación. Al no poder acceder por la puerta, solicitaron la colaboración del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que realizó el rescate por la ventana. Luego, se activó el protocolo de atención integral y la niña fue llevada por la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia al Centro Especializado Revivir.

¿Cuál es la ruta de atención para garantizar los derechos de los niños en Bogotá en casos de abandono?

Después del rescate, las autoridades activaron la ruta de atención integral, que implica trasladar al menor a un centro especializado como Revivir, donde se adelanta el proceso para restablecer los derechos vulnerados. Esta acción es coordinada por la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia y tiene como objetivo principal asegurar el bienestar y seguridad del niño o niña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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