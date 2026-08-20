Por: Portal Bogotá

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Una situación preocupante por el bienestar de los niños en Bogotá se vivió gracias al oportuno llamado de la comunidad en el barrio Caldas, localidad de Bosa. De acuerdo con la información difundida por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una menor de cinco años fue hallada sola en el interior de una vivienda ubicada en un tercer piso. Vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de la niña, quien se mostró asomada por una ventana suplicando ayuda. La urgencia de la situación aumentó cuando los uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos al CAI Brasilia, constataron que la menor se encontraba en condiciones de higiene deficientes y aseguró no haber recibido alimentación, como relató la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en sus redes sociales.

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La información entregada por la comunidad sugiere que los padres de la niña habrían salido de la vivienda desde horas de la tarde y la dejaron sola, cerrando la puerta bajo seguro. Ante la imposibilidad de acceder por la entrada principal, la Policía solicitó apoyo inmediato al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Gracias al despliegue de una escalera, los equipos de emergencia alcanzaron la ventana y lograron rescatar con éxito a la menor, evitando un posible desenlace trágico.

Luego del rescate, se activó el protocolo de atención integral establecido para estos casos. La niña fue puesta bajo protección de la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia y trasladada hasta el Centro Especializado Revivir. Allí se adelanta el proceso correspondiente para velar por el restablecimiento de los derechos de la menor, como lo establece la normativa vigente. Las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para que siempre garanticen la protección y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la denuncia ciudadana y el esencial papel de la Línea de Emergencias 123 para reportar hechos que atenten contra el bienestar infantil o comprometan la seguridad en Bogotá. Según la información oficial, la activación oportuna de estos canales permite iniciar procesos sancionatorios e investigativos para combatir el crimen y fomentar una ciudad más segura para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue rescatada la niña de cinco años en Bosa, Bogotá?

La niña fue rescatada gracias a la intervención conjunta de la Policía de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Los uniformados, ante la imposibilidad de entrar por la puerta principal, pidieron apoyo de los bomberos, quienes usaron una escalera para llegar hasta la ventana del tercer piso donde se encontraba la menor. El trabajo coordinado permitió sacar a la niña de la vivienda en condiciones seguras.

¿Qué protocolos se activan en Bogotá para proteger los derechos de los niños en casos de abandono?

Después del rescate, se activó la ruta de atención integral que involucra a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia y la remisión al Centro Especializado Revivir. Este proceso busca restablecer los derechos de los menores y garantizar su bienestar físico y emocional, conforme a las normativas locales y lineamientos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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