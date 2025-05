La reconocida actriz y exreina de belleza colombiana, Carolina Gómez, abrió su corazón en una entrevista exclusiva, donde reveló detalles sobre su nueva relación amorosa, que la tiene radiante de felicidad. A sus 49 años, la talentosa bogotana confirmó que está enamorada de Álex García, un productor mexicano cuya presencia ha traído una chispa renovada a su vida.

Con su característica calidez y autenticidad, Gómez habló sobre cómo esta relación ha marcado un capítulo especial, destacando la conexión profunda y la confianza que comparte con su pareja.

Carolina Gómez rompió el silencio y habló de su novio

Luego de su divorcio de Borja Aguirre en 2019, después de una década juntos y un hijo en común, Tomás, Carolina había mantenido su vida personal en un perfil bajo. Sin embargo, en esta ocasión decidió compartir su alegría, confesando que se siente en un momento perfecto para amar. “Estoy plena, disfrutando cada instante con alguien que me entiende y me impulsa”, expresó en la entrevista. Álex García, descrito como un profesional exitoso y carismático, ha sabido ganarse el corazón de la actriz con su apoyo incondicional y una química que, según ella, trasciende las barreras culturales.

Carolina, conocida por su versatilidad en proyectos como ‘La venganza de Analía’ y ‘A corazón abierto’, destacó que esta relación no solo le ha devuelto la ilusión, sino que también le ha permitido redescubrirse. “Álex me aporta una perspectiva fresca, una energía que me motiva a seguir creciendo”, afirmó. La pareja, que se conoció en un evento profesional, ha construido un vínculo basado en el respeto mutuo y la admiración por sus respectivos logros, según han dicho en redes sociales.

Aunque Carolina prefiere mantener ciertos detalles en privado, no ocultó su entusiasmo al hablar de los momentos compartidos, desde viajes hasta conversaciones que fortalecen su conexión:

“Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente, yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia, y así quiero que se quede, me parece que así funciona”.

La exreina, quien representó a Colombia en Miss Universo 1994, también reflexionó sobre su evolución personal. Luego de años de enfocarse en su carrera y en la crianza de su hijo, esta nueva etapa la encuentra más segura de sí misma: “El amor llega cuando estás en paz contigo misma”, aseguró, subrayando que su felicidad actual es el resultado de un proceso interno de sanación y autoconocimiento. Sus palabras resonaron con muchos de sus seguidores, quienes en redes sociales celebraron su sinceridad y la admiraron por vivir el amor sin prejuicios.

Además de su vida amorosa, Carolina sigue brillando profesionalmente. Actualmente, está involucrada en proyectos que combinan su pasión por la actuación y su interés por la producción, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse. Su carisma y disciplina la han consolidado como una de las figuras más queridas del entretenimiento colombiano, y esta nueva etapa parece reforzar su lugar como un ícono de autenticidad.

La revelación de Carolina Gómez no solo capturó la atención de sus fans, sino que también inspiró a quienes ven en ella un ejemplo de resiliencia. Con Álex García a su lado, la actriz enfrenta el futuro con optimismo, demostrando que el amor, cuando es genuino, puede ser una fuerza transformadora. Su historia, llena de luz y esperanza, recuerda que nunca es tarde para abrir el corazón y abrazar nuevas oportunidades.

