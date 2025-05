Carolina Gómez, reconocida actriz, presentadora y exreina de belleza colombiana, abrió su corazón al hablar de uno de los momentos más transformadores de su vida: su embarazo a los 19 años.

En una reciente entrevista concedida al videopódcast ‘La habitación invisible’ de Citytv, la también finalista de Miss Universo 1994 reflexionó sobre lo que significó convertirse en madre a una edad tan temprana, revelando que, aunque fue un desafío, su hijo Tomás Hoyos se convirtió en el mayor impulso para salir adelante.

(Vea también: Así se veían Carolina Gómez y Jaime Sánchez Cristo frente a cámaras cuando empezó su amor)

Gómez saltó a la fama cuando, a los 18 años, fue elegida como Señorita Bogotá y, poco tiempo después, se coronó como Señorita Colombia 1993. Gracias a ese título, representó al país en Miss Universo 1994, certamen en el que obtuvo el puesto de virreina universal, dejando en alto el nombre de Colombia.

Luego de su paso por el mundo del modelaje y los concursos de belleza, incursionó con éxito en la televisión, protagonizando producciones destacadas como ‘La viuda de la mafia’, ‘A corazón abierto’, ‘La teacher de inglés’ y ‘La venganza de Analía‘, entre otras.

Carolina Gómez contó sobre su embarazo y si lo quería tener

En medio de la promoción de la segunda temporada de ‘La venganza de Analía‘, producción con la que regresa a la pantalla chica, Carolina compartió detalles íntimos sobre su juventud y la maternidad. “Yo me sentía muy grande, pero la verdad es que era una niña cuando quedé embarazada, una niña de 19 años, 20 años”, confesó con sinceridad.

Aunque la noticia del embarazo llegó en un momento de transición en su vida, Carolina aseguró que nunca lo vivió como una carga ni como una situación problemática.

“Yo tenía opciones, yo podía haber elegido no tener a Tomás, y aun siendo tan joven, tenía muy claro que su llegada era por algo bueno, no por algo malo”, dijo.

Con la voz cargada de emoción, recordó cómo, a pesar del vértigo inicial, nunca dudó de su decisión. “Nunca lo vi como un problema. Yo estaba apenas saliendo de otro rollo y me llegó este tema, pero no lo viví con angustia. Fue como si la vida me dijera: ‘por aquí es’”, relató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal Citytv (@canalcitytv)

Ser madre le cambió la vida y le dio propósito. “Todos los que somos padres sabemos lo que implica ese rol, porque los hijos no vienen con manual de instrucciones. Pero sí es cierto eso de que los hijos vienen con el pan bajo el brazo”, expresó.

Para la actriz y exreina, su hijo fue una brújula que le marcó el rumbo. “Tomás se convirtió en un motor para mí, era la gasolina que le echaba al carro. Yo podía con todo, me sentía como la Mujer Maravilla”, afirmó con orgullo.