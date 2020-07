View this post on Instagram

Interpretar a #LilianaCamargo en @lavenganzadeanaliacaracol me ha traído más sorpresas de las que esperaba; ha traído polémica, conciencia, nuevos amigos y algunos pocos detractores… ha abierto la conversación para comprender que nada ni nadie puede decidir por mi, que la felicidad no me la regalan otros sino yo misma y que nadie puede juzgarme porque no conoce mi historia. Entender la diversidad y la complejidad de lo que somos es la mejor herramienta para humanizarnos. No se trata de hacer que el otro piense como yo, se trata de aceptar que hay otro que piensa distinto a mi y en ese difícil ejercicio, encontrar la paz. ¡Feliz día del orgullo gay! 🏳️‍🌈 ¡Feliz día para el que piensa distinto a mi! 🌈 Me alegra hacer parte de la construcción de una historia diferente para esta sociedad llena de miedos y doble moral. Gracias a mi novia en la ficción @_miss_wills_ y a @cmoproduccionessas por tomar el riesgo. #Aliana @aliana_fandom #GayPride #Gaypridemonth #LGBTI