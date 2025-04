Gómez, reconocida actriz y exseñorita Colombia 1993, fue invitada recientemente al programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión, donde compartió detalles sobre transformaciones personales y profesionales a lo largo de su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

(Vea también: Famosa actriz mexicana murió de cáncer; hace poco había subido foto con su madre fallecida)

Carolina Gómez contó mala experiencia durante grabación en Estados Unidos

Durante la conversación, Gómez hizo pública una situación incómoda que se enfrentó mientras trabajaba en una producción en Estados Unidos, en la que un director latino la trató de manera irrespetuosa en pleno set de grabación.

Carolina relató que, durante el rodaje y en medio de un grupo de personas, este director alzó la voz y le habló en un tono agresivo, algo que la tomó por sorpresa. Según sus palabras, “el director se sobrepasó y me pareció una actitud sumamente irrespetuosa”.

Aunque su primera reacción fue guardar silencio y responder de forma calmada, esperaba terminar la escena para pedirle hablar en privado. En ese momento, la actriz lo confrontó con firmeza y le preguntó si tenía algún problema personal, ya que notó que el maltrato no tenía que ver con ella, sino con la situación del director:

“Metió una levantada, me pareció tan irrespetuoso. Yo lo miré, me quedé callada y le dije ‘okey’. Y cuando terminamos la escena lo llamé y le dije que si podíamos hablar un momento. Le dije ‘qué te pasa, tienes algún problema, porque eso que acaba de pasar ahí adentro no tiene que ver conmigo, sino contigo”.

El director, según Gómez, reconoció su error y le pidió disculpas, aceptando que su comportamiento había sido inadecuado. Ante esto, Carolina le dejó claro que no volvería a permitirse ser tratado de esa manera, recalcando tanto el respeto propio como el profesional, independientemente del entorno o el país en el que se encuentre.

Estas declaraciones se dieron en el marco del programa matutino del canal, donde la actriz también profundizó en la importancia de los límites en ambientes laborales.

(Vea también: Aparece última foto de participante de ‘La voz kids’, antes de morir por un derrame cerebral)

Carrera de Carolina Gómez en la televisión

La trayectoria de Carolina Gómez en la televisión nacional está marcada por una amplia variedad de papeles. Su primera aparición fue como protagonista en ‘El auténtico Rodrigo Leal’ entre 2003 y 2004.

Posteriormente, en 2011 interpretó a Pilar Ortega en ‘La maestra de inglés’. En el 2013, asumió el papel de Julia Pombo en ‘Mentiras perfectas’. También ha participado en telenovelas como ‘La tusa’ y más adelante en proyectos internacionales. Durante el 2023, Gómez regresó a la pantalla nacional en la producción ‘Ventino: el precio de la gloria’, donde interpretó a Martina Pumarejo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por carogomezfilm (@carogomezfilm)

Otro papel destacado fue el de Analía Guerrero, Ana Lucía Junca y Ana Lucía Mejía Junca en ‘La Venganza de Analía’. Sus interpretaciones han sido reconocidas tanto en Colombia como en el exterior por su versatilidad y talento. Carolina utiliza sus redes sociales, especialmente Instagram como @carogomezfilm, no solo para compartir aspectos de su carrera, sino también rutinas de cuidado físico y bienestar.

(Vea también: Actriz de ‘Padres e hijos’ confesó que sufrió abuso en su niñez: “Fingía que estaba bien”)

Ha sido abierta frente a cambios personales, como su reciente corte de cabello para un personaje, y cómo ha decidido no prestar atención a críticas negativas en redes sociales. Además, la exreina comparte consejos sobre el beneficio del ejercicio físico para la piel, citando recomendaciones de expertos de la Clínica Meds,y resalta la importancia de mantener una buena salud física a cualquier edad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.