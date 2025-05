El asesinato de Valeria Márquez, una ‘influencer’ mexicana de 23 años, ha conmocionado a la opinión pública tras su muerte el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo por TikTok en su salón, Blossom the Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco.

El caso dio un giro intrigante cuando, días después, un ramo de rosas con una nota que decía “perdón” fue dejado en la entrada del salón, causando preguntas sobre su remitente y significado.

Márquez fue asesinada por un hombre armado que ingresó a su salón haciéndose pasar por repartidor. Según las autoridades, el atacante confirmó su identidad preguntando “¿Eres Valeria?”, antes de dispararle en la cabeza y el abdomen.

El ataque, captado en la transmisión en vivo, fue interrumpido por Erika, una empleada presente en el lugar. El incidente ha desatado especulaciones en redes sociales, donde algunos cuestionan la calma de Erika al detener la transmisión y otros señalan a Vivian de la Torre, una amiga que insistió en que Márquez se quedara en el salón para recibir un regalo.

Seis días después del crimen, el 19 de mayo, un repartidor dejó un ramo de rosas rojas envueltas en papel negro en la entrada del salón, acompañado de la nota “perdón”. El mensajero fue entrevistado por medios locales y fue claro con sus palabras:

“A mí solo me enviaron”.

Según la Vanguardia México, solo era un repartidor contratado por una florería y desconocía la identidad del remitente. Su tarea era dejar las flores y tomar fotos como prueba de entrega. Las autoridades lo interrogaron, pero lo dejaron en libertad luego de determinar que no tenía más información. El ramo fue recolectado para análisis forense, con la esperanza de encontrar huellas o ADN que identifiquen al remitente. Las flores se colocaron, entre otros tributos dejados por admiradores afuera del salón, ahora sellado.

La investigación, liderada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, considera el caso como un posible feminicidio. El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que se ha entrevistado a más de 20 personas del círculo cercano de Márquez, incluyendo familiares, amigos y testigos.

Cámaras del sistema Escudo Urbano C5 captaron la huida de los atacantes, quienes escaparon en dos direcciones: uno en motocicleta y otro en un automóvil blanco. A pesar de rumores que vinculan a Márquez con el crimen organizado, como supuestos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobernador desmintió estas afirmaciones, asegurando que no hay evidencia que las sustente.

Antes de su muerte, Márquez había expresado temores por su seguridad. En un video publicado semanas antes, señaló a su ex pareja, diciendo: “Si me pasa algo a mí o a mi familia, responsabilizo a esa persona”. Durante su última transmisión, Erika le informó que un repartidor insistía en entregarle un paquete “costoso” en persona, lo que la inquietó. Márquez comentó: “A lo mejor me iban a matar”, mostrando su incomodidad por el misterioso envío.

El caso ha causado indignación y debate sobre la violencia contra las mujeres en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registró ocho feminicidios entre enero y marzo de 2025, evidenciando la crisis de violencia de género.

El funeral de Márquez, celebrado en la Parroquia San Bernardo de Claraval en Zapopan, fue un evento privado con emotivos tributos, incluyendo un peluche de cerdo rosa colocado en su ataúd, un regalo de Vivian de la Torre.

Mientras las autoridades analizan videos, testimonios y evidencia forense, como el ramo misterioso, el público exige justicia para Márquez. Su caso resalta la vulnerabilidad de las mujeres en México y la necesidad urgente de medidas efectivas para combatir la violencia de género, asegurando que estas tragedias no queden impunes.

