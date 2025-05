El asesinato de Valeria Márquez, la ‘influencer’ de 23 años baleada el 13 de mayo mientras transmitía en vivo en TikTok desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, ha conmocionado a México.

(Lea también: “Perdón”: el enigmático regalo que llegó al salón de belleza de Valeria Márquez)

La investigación, que se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio, destapó un trasfondo inquietante: amenazas previas contra la joven y advertencias de personas cercanas sobre los peligros de su círculo social.

Estas revelaciones, sumadas a las especulaciones sobre la implicación de amistades y un posible vínculo con su exnovio, han intensificado el clamor por justicia en un caso mediático y que traspasó fronteras.

Valeria Márquez / Instagram: @v___marquez

Días después del crimen, una joven, identificada como amiga de Valeria, compartió en una entrevista difundida en redes sociales detalles perturbadores sobre las amenazas que la ‘influencer’ habría recibido antes de su muerte.

Valeria Márquez: los reproches que le hicieron en una discoteca

Según el testimonio, Valeria fue confrontada en una discoteca, donde una persona desconocida le reprochó su estilo de vida con frases como: “¿Por qué te diviertes? Tú divirtiéndote, y yo acá”.

La amiga, visiblemente afectada, expresó su incredulidad: “¿Por qué a ella? No se lo merecía. Era un amor de persona”. Aunque no se reveló la identidad del autor de las amenazas, este episodio sugiere que Valeria vivía bajo una sombra de peligro que ella misma podría haber subestimado.

En la transmisión en vivo momentos antes de su asesinato, Valeria expresó temor tras ser informada de que un sujeto la había buscado en su salón, Blossom The Beauty Lounge, para entregarle un “regalo costoso”. “A lo mejor me iban a matar. Me iban a levantar o qué. Me quedé preocupada”, dijo, según reportes en redes sociales.

Estas palabras, ahora escalofriantes, reflejan que la ‘influencer’ era consciente del riesgo que corría, aunque no tomó medidas para protegerse, según el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien afirmó que no había registro de denuncias por amenazas.

El testimonio de la amiga también reveló que personas cercanas a Valeria le habían advertido sobre su entorno. “Se decía que muchos le decían: ‘Güey, tu muerte está cerca de ti. Ten cuidado, fíjate con quién te relacionas’”, relató.

Valeria Márquez / Instagram: @v___marquez

Vivian de la Torre: ¿por qué la mencionan en caso de Valeria Márquez?

Estas advertencias apuntaban a las amistades de la ‘influencer’, algunas de las cuales han sido cuestionadas tras el crimen. En particular, la atención se ha centrado en Vivian de la Torre, una amiga cercana que le envió mensajes pidiéndole que se quedara en el salón para recibir un regalo, que incluyó un peluche y una bebida de Starbucks.

En redes sociales, usuarios y allegados han especulado sobre la posible implicación de Vivian, señalando un video en el que hace gestos interpretados como una advertencia sobre el ataque.

Lee También

Además, medios locales han reportado que Valeria había compartido en sus historias de Instagram mensajes en los que responsabilizaba a su expareja sentimental si algo le ocurría.

Aunque la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado sospechosos, estas publicaciones sugieren que la joven temía por su seguridad debido a conflictos personales.

La investigación incluye entrevistas a más de 20 personas cercanas, incluyendo amigos y familiares, pero hasta ahora no hay acusaciones directas contra individuos específicos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.