Un sismo de magnitud 4.1 se registró en Colombia durante la noche de este miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico fue registrado a las 8:12 p. m. y tuvo una profundidad de 38 kilómetros.

Según la información entregada por el SGC, el epicentro estuvo ubicado en el municipio de Medio San Juan, en la zona de Andagoya, departamento del Chocó.

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¿Dónde fue el temblor de esta noche?

Medio San Juan (Andagoya), Chocó, se encuentra en una zona del departamento caracterizada por una importante actividad sísmica, debido a las condiciones geológicas de esta región del país.

El SGC utiliza una red de estaciones sismológicas para detectar y caracterizar los movimientos que ocurren en diferentes zonas del territorio nacional.

Hasta el momento de la publicación de este reporte no se habían informado afectaciones asociadas al movimiento telúrico. Los datos pueden presentar ajustes posteriores mientras avanza el procesamiento técnico de la información.

El temblor se sintió en Pereira, Manizales y otras ciudades. Poco después del reporte del SGC, usuarios de X comenzaron a comentar sobre el movimiento y señalaron diferentes lugares en los que lo percibieron.

¿Sintió el temblor? SGC tiene plataforma para reportarlo

El Servicio Geológico Colombiano recordó que las personas que hayan sentido el sismo pueden reportarlo mediante su plataforma de ‘Sismos Sentidos’.

Esta herramienta permite que los ciudadanos indiquen dónde percibieron el movimiento y cómo fue su intensidad desde el lugar en el que se encontraban.

La información recopilada mediante estos reportes complementa los datos obtenidos por la red instrumental del SGC.

La entidad también mantiene disponible su plataforma de consulta de sismos para conocer los eventos registrados en Colombia.

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