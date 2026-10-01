Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero de Bogotá confirma su compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos al presentar una nueva jornada de los Mercados Campesinos Bogotanos. De acuerdo con la información divulgada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la actividad se llevará a cabo el sábado 3 de octubre de 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en el lobby del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 número 10-69. La entrada será totalmente libre, invitando a toda la comunidad a participar y apoyar a los productores locales.

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Estos Mercados Campesinos representan una oportunidad para que los habitantes de la ciudad puedan adquirir productos frescos provenientes directamente del campo. Según lo informado en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la principal característica de estos mercados es que los consumidores pueden comprar los alimentos directamente a quienes los cultivan, evitando los intermediarios. Esta dinámica no solo promueve la economía local, sino que también fortalece el vínculo entre productores y consumidores, permitiendo que los compradores conozcan de primera mano la procedencia de sus alimentos y el trabajo detrás de cada producto.

La jornada del 3 de octubre de 2026 busca ofrecer un espacio diferente para los bogotanos. La invitación es clara: vivir un sábado apoyando a quienes cultivan los alimentos que llegan a la mesa de los hogares de la ciudad, conocer personalmente a los productores y disfrutar la esencia del campo dentro de la urbe. Además, la realización de este evento en el CEFE Chapinero resalta el papel de dicho centro en la promoción del bienestar y la recreación para todos los ciudadanos, integrando propuestas culturales, recreativas y de apoyo a la producción local. La Alcaldía de Bogotá reitera la importancia de estos eventos gratuitos como alternativa para el desarrollo de la ciudad, resaltando la importancia de generar espacios solidarios entre el campo y la ciudad.

¿Qué pueden encontrar los asistentes en los Mercados Campesinos Bogotanos del CEFE Chapinero?

Durante la jornada, los visitantes podrán adquirir una gran variedad de productos frescos traídos directamente por los agricultores. Estos mercados permiten la interacción directa con los productores, lo que brinda confianza sobre la calidad y origen de los alimentos. La experiencia va más allá de la compra: los asistentes podrán conversar con los campesinos y conocer detalles del proceso productivo.

¿Por qué es importante apoyar los mercados campesinos en Bogotá?

Respaldar este tipo de iniciativas fortalece la economía local, reduce intermediarios y favorece precios más justos para productores y consumidores. Además, fomenta la conexión entre zona rural y urbana, y contribuye al bienestar de quienes cultivan los alimentos que llegan a los hogares de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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