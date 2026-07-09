El proyecto del fusil Jaguar, presentado como uno de los desarrollos tecnológicos de la industria militar colombiana, enfrenta nuevos cuestionamientos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ejército busca profesionales en estas 9 carreras: serán oficiales administrativos)

La FM reveló un informe confidencial de las Fuerzas Militares en el que se concluye que el arma presenta fallas técnicas que podrían comprometer la seguridad de los soldados y que, por ahora, no reúne las condiciones para una adquisición a gran escala.

De acuerdo con el documento, durante las pruebas adelantadas en el Fuerte Militar de Tolemaida se identificaron problemas en componentes críticos del fusil, incluyendo fallas de acerrojamiento que provocaron detonaciones fuera de la recámara, riesgos en el sistema de fijación del cañón, recalentamiento excesivo del guardamano y fragilidad en algunas piezas estructurales. En esas pruebas, además, dos militares resultaron heridos, hecho que reavivó las dudas sobre la confiabilidad del arma.

Lee También

El informe también pone la lupa sobre el costo del Jaguar

Otro de los puntos que llama la atención es el análisis económico incluido en el informe. Según el documento divulgado por La FM, el fusil Jaguar sería más costoso que otras alternativas disponibles en el mercado internacional.

El análisis señala que la adquisición del fusil M4A1 mediante el programa FMS permitiría un ahorro estimado de más de 221.000 millones de pesos, equivalente a cerca del 34 % de la necesidad proyectada, por lo que el Jaguar no sería la opción más favorable desde el punto de vista financiero.

Ejército desmiente compra de 13.000 fusiles

La investigación de La FM también sostiene que no es cierto que el Ejército Nacional haya solicitado la compra de 13.000 fusiles Jaguar, como había afirmado el presidente de Indumil.

La institución aseguró que no ha adelantado ningún requerimiento del arma porque sigue siendo un prototipo que no cuenta con las certificaciones ni con los estándares internacionales exigidos para su incorporación al servicio. Además, indicó que tampoco ha destinado recursos para una eventual compra en 2025 o 2026.

Indumil reconoce incidente, pero asegura que hace parte de las pruebas

Frente al caso de los dos militares lesionados durante las pruebas, Indumil explicó a La FM que no se trató de una explosión, sino de una liberación de gases ocasionada por una falla en el acerrojamiento de dos fusiles durante el proceso de validación.

La empresa sostuvo que este tipo de incidentes puede presentarse en una etapa de desarrollo y afirmó que las observaciones detectadas servirán para introducir mejoras al proyecto, que acumula varios años de diseño y pruebas.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: