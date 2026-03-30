Una nueva diferencia dentro del Gobierno quedó en evidencia tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que el servicio militar obligatorio en Colombia sigue vigente, contradiciendo en parte lo dicho por el presidente Gustavo Petro.

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El ministro fue claro al señalar que los jóvenes entre 18 y 24 años aún deben definir su situación militar y, en muchos casos, prestar el servicio. “Deben prestar el servicio… hay excepciones, pero la obligación existe”, indicó, dejando en evidencia que la normativa no ha cambiado en ese punto.

Estas declaraciones contrastan con lo afirmado por Petro, quien recientemente aseguró: “acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital”. Además, el mandatario insistió en que “no solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”.

Choque por servicio militar en el Gobierno

Sánchez explicó que, aunque el modelo ha tenido cambios importantes, el servicio sigue siendo obligatorio en términos legales. Según dijo, lo que ha aumentado es la motivación de los jóvenes para ingresar, impulsada por mejores condiciones económicas.

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“El aumento de la bonificación ha hecho que por primera vez se logre el 100 % de incorporación en el Ejército Nacional”, aseguró el ministro, quien también destacó que ahora los soldados reciben cerca de un salario mínimo, lo que les permite apoyar económicamente a sus familias.

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El jefe de la cartera de Defensa añadió que este modelo ha impactado a miles de hogares. Según sus palabras, muchos jóvenes envían dinero a sus casas y logran ahorrar, lo que ha elevado su calidad de vida. También resaltó que se han abierto oportunidades para hacer carrera militar como suboficiales u oficiales con gratuidad, lo que ha incrementado el interés por permanecer en la institución.

Pese a estos cambios, expertos y el propio Gobierno coinciden en que la obligación legal de definir la situación militar no ha desaparecido. Lo que sí ha cambiado es el enfoque: ahora se busca incentivar la permanencia voluntaria con mejores pagos y opciones como prórrogas de hasta un año adicional.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.