El presidente Gustavo Petro anunció que el servicio militar obligatorio en Colombia dejará de existir, una promesa de campaña que, según explicó, ya se está cumpliendo en su Gobierno. La declaración la hizo este lunes 30 de marzo a través de su cuenta en X, donde detalló los avances de esta transformación en el modelo de incorporación a las Fuerzas Armadas, aunque con algunas ambigüedades.

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En su mensaje, el mandatario fue enfático en que el cambio ya está en marcha y resaltó el carácter voluntario del nuevo esquema. “Prometí en campaña acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital. No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, escribió.

Nuevos cambios en el servicio militar

De manera paralela, el Ministerio de Defensa dio a conocer detalles del decreto 1075 de 2025, que introduce ajustes en la permanencia dentro de las Fuerzas Armadas. La normativa permite que quienes ya estén prestando servicio puedan extender su tiempo de forma voluntaria.

Según esa regulación, el servicio se mantiene en 18 meses para quienes no han terminado el bachillerato y en 12 meses para quienes sí lo han finalizado, pero ahora podrán extender su permanencia entre 6 y 12 meses adicionales, sujeto a cupos disponibles en el Ejército, la Armada o la Policía, de acuerdo con las necesidades institucionales.

Para acceder a esa prórroga, los jóvenes deberán cumplir requisitos específicos, entre ellos presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación, contar con evaluación favorable de su comandante y no tener sanciones disciplinarias, penales o administrativas. Además, podrán desistir de la extensión en cualquier momento, lo que introduce mayor flexibilidad en el proceso.

El decreto entró en vigencia el 15 de octubre de 2025 y fue firmado por el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, consolidando así este nuevo enfoque en el servicio militar.

Finalmente, el Gobierno también impulsa el programa Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio tradicional, en el que los jóvenes pueden participar en iniciativas de gestión del riesgo, medioambiente, educación y derechos humanos. Quienes hagan parte recibirán un certificado equivalente a la libreta militar y experiencia válida como primer empleo, fortaleciendo el compromiso social y comunitario.

Servicio militar en Colombia sigue siendo obligatorio

El servicio militar en Colombia ha sido históricamente obligatorio para los hombres mayores de 18 años, según la Ley 1861 de 2017, como un deber constitucional de servir a la patria y apoyar a la Fuerza Pública.

Sin embargo, las nuevas medidas abren el camino a un modelo más flexible y voluntario, en el que los jóvenes empiezan a tener mayor control sobre su participación en las Fuerzas Armadas.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.