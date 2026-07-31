Comprar un carro usado puede parecer una excelente oportunidad cuando el vehículo luce en buen estado, tiene pocos kilómetros y un precio atractivo. Sin embargo, las apariencias pueden engañar y llevar a una mala decisión.

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Ese fue el mensaje que compartió el creador de contenido especializado en automóviles Sebastián Alfonso, conocido en redes sociales como Seebascars, quien relató que hace poco estuvo cerca de comprar un vehículo que, a simple vista, parecía una gran opción.

¿Cuál fue el error que casi comete el experto?

En un video publicado en sus redes sociales, Alfonso explicó que estuvo a punto de dejarse llevar por la primera impresión.

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“Uno encuentra un carro que se ve espectacular. Buen precio. Kilometraje bajo. Y uno empieza a imaginarse manejándolo”, comentó.

Sin embargo, aseguró que la experiencia le ha enseñado que la apariencia no siempre refleja el verdadero estado mecánico o legal de un vehículo. Según explicó, el principal error consiste en evaluar una sola opción y tomar la decisión impulsado por el entusiasmo del momento.

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La importancia de comparar varios carros usados

Para el experto, antes de cerrar un negocio conviene revisar varias alternativas bajo los mismos criterios.

Comparar diferentes vehículos permite identificar cuál ofrece mejores condiciones y detectar diferencias que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas.

En ese proceso, recomendó consultar el historial registrado para cada vehículo, pues allí es posible encontrar información que ayuda a conocer antecedentes relevantes antes de avanzar con la compra.

El historial no reemplaza el peritaje, pero ayuda a decidir

Alfonso aclaró que consultar el historial de un vehículo no sustituye una inspección técnica hecha por profesionales. No obstante, explicó que sí permite filtrar opciones antes de invertir tiempo y dinero en un peritaje.

Por eso, recomendó que quienes estén buscando un carro usado eviten enamorarse de la primera alternativa y, en cambio, comparen varias opciones antes de tomar una decisión definitiva.

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