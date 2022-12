La vida de la presentadora Daniela Pachón cambió mucho en este 2022. Y es que, a finales de abril se convirtió en madre de la pequeña Victoria, quien llegó a completar el bonito hogar que ya tenía con su pareja, Giovanni Quintero.

Y no siendo suficiente con eso, la famosa llegó al altar, aunque a diferencia de otras celebridades colombianas, ella mantuvo (y sigue manteniendo) en secreto la noticia de su matrimonio, y en realidad, han sido contadas las imágenes que ha publicado.

Sus seguidores se dieron cuenta del matrimonio por una serie de historias, aunque por ahora no se conoce nada de la ceremonia o el vestido que usó la presentadora.

Las historias en realidad hacen referencia a las horas previas a la boda. Por ejemplo, un par de ellas muestran a Daniela emocionada en su casa, recibiendo una romántica serenata de su pareja. “Serenata para la novia”, aseguró en una de ellas.

Otra historia la muestra precisamente alistándose para su matrimonio. La están peinando y atrás se encuentra el vestido (aunque aún está en su funda). En ese posteo simplemente escribió: “Dios lo está haciendo posible. Hoy es un día especial”.

Pero, finalmente, la confirmación llegó con su última historia, que en realidad es el reposteo de la publicación de una amiga. En esta, ella le pide disculpas por no estar en su matrimonio.

“Hoy se casa mi mejor amiga de la universidad y me duele mucho que hoy no pueda estar acompañándola y quería enviarle este mensaje. Espero que sea un día de ensueño. Mándame muchas fotos, me muero por verlas”.