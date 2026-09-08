Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La casa donde perdieron la vida alias Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’, y su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación sobre el golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la reconstrucción de los hechos se centra en establecer cómo fue ubicado el máximo líder de esa organización y la relación que los cabecillas tenían con el inmueble localizado en el barrio Los Olivos, en Riohacha.

Sigue a PULZO en Discover

Una de las principales incógnitas que aún no ha sido resuelta es cuál era el verdadero vínculo de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ con la casa donde se produjo el operativo. Según lo publicado, las autoridades buscan determinar los propietarios o responsables legales de la vivienda y bajo qué modalidades los dos líderes criminales llegaron a ocuparla. Esta tarea es fundamental porque, si bien podría suponerse la utilización del espacio como simple refugio para miembros de la ACSN, reportes de El Tiempo indican que la casa mantenía perfiles más diversos.

En concreto, el inmueble era frecuentemente utilizado para organizar reuniones, fiestas y parrandas vallenatas. Así, la presencia de varias personas entrando y saliendo del lugar no llamaba particularmente la atención, lo cual, según los investigadores, habría sido una estrategia para disimular la presencia de figuras buscadas por las autoridades. Este contexto cambia la perspectiva de la investigación, ya que no solo interesa identificar a los propietarios de la vivienda, sino también a quienes la administraban y gestionaban el acceso.

Una versión inicial indicó que la propiedad pertenecería a una familiar de ‘Bendito Menor’, pero El Tiempo advierte que dicha información aún no cuenta con respaldo oficial. Por ello, las pesquisas han tomado otro rumbo: determinar si el inmueble fue alquilado a corto plazo a través de un intermediario cercano a la pareja. De confirmarse esto, la investigación deberá concentrarse en descubrir quién gestionó la ocupación y si esa persona podría haber conocido la identidad de los ocupantes, cuestión clave para entender cómo la información sobre el paradero de los cabecillas llegó a inteligencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la casa de ‘Bendito Menor’ es clave en la investigación de su ubicación?

El papel del inmueble es fundamental porque, según la Unidad Investigativa de El Tiempo, su uso no se limitaba a refugiar a la pareja, sino que era escenario habitual de reuniones y fiestas. Esto permitió que la presencia de diferentes personas no resultara sospechosa, complicando el rastreo policial. Así, determinar quién facilitó y administró el acceso a la propiedad podría revelar cómo se detectó la presencia de los cabecillas y quién más tenía información sobre su paradero.

¿Cómo investiga la Policía la relación de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ con la casa donde murieron?

Las autoridades, respaldadas por información de El Tiempo, indagan si el inmueble era propiedad de un familiar cercano al jefe criminal, aunque esa versión no ha sido corroborada. También exploran la opción de un alquiler gestionado por alguien del entorno de la pareja. Estos detalles permitirán establecer si hubo complicidad o negligencia en la ocupación y, en última instancia, cómo la información sobre su estadía llegó a manos de los organismos de inteligencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.